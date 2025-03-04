海纜非自然因素斷裂 卓榮泰：建立應處行為標準機制

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（中央社記者林敬殷台北4日電）接連發生多起海底電纜斷裂事故，行政院長卓榮泰今天回答民進黨立委黃捷質詢時表示，政府在今年海纜非自然因素斷裂後，已啟動國安系統討論與決定，首先將海纜納入國家關鍵基礎設施，以及建立應處行為標準機制，未來將從速優先提升強化海巡艦艇能量。

卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立法院，進行施政方針及施政報告並備質詢。

非自然因素的海底電纜斷裂事故頻傳，成為台海最新灰色地帶威脅類型，包括喀麥隆籍中國權宜輪「順興39」於1月3日涉嫌在基隆外海切斷台灣的TPE海纜，中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰58」貨輪則於2月25日涉嫌拖斷台澎第3海纜，海巡署當場查獲並將船隻押返安平港。

黃捷表示，台灣海底電纜在2個月以來斷了4次，海底電纜是國家的通訊骨幹，重要性不言可喻，但今年1、2月不斷發生海纜斷裂，中國海上惡霸行為，不只針對台灣，周邊國家如菲律賓，一再受到中國船隻挑釁威脅，政府是否有比照波羅的海啟動聯防機制的相關防範措施。

卓榮泰說明，在非自然因素破壞海纜後，政府已啟動整體性的國安系統討論與決定，首先將海纜重新定義，納入國家關鍵基礎設施，後續發生類似行為，必須及時發揮效果，海委會及海巡署在最近一次事故時已依照行為標準機制，在最快時間到場扣船。

不過，卓榮泰也指出，海巡署的艦艇數量、配備都還有所不及，若要跟周邊國家合作，必須從自身的艦艇強化做起，海委會已提出相當完整計畫，未來會配合海委會的計畫，從速優先提升能量。

海洋委員會主委管碧玲提到，今天已有6次海纜斷裂，3次為非人為的自然斷裂，另外3次，2次是中國權宜輪船造成，1次是台灣漁船所造成。

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管碧玲解釋，海港局已列出96艘應該予以密切注意的台海周邊滯留權宜輪，海巡署依據威脅程度，從沒有威脅、低度威脅、中度威脅到高度威脅，這次宏泰58就是中度威脅。

管碧玲強調，政府對於海纜維護的防護系統均已建立，第一層是數發部的備援系統，中華電信也有船隊進行平日巡查，並有雷情監控，此次（指宏泰）事件，海巡早有預置，在當天凌晨2時30分到場，對方船隻3時8分起錨時，就依現行犯押返，押返期間對方一度不配合，海巡立刻在外海上船登檢，未來若有需要也會請國防部戒護。國際的部分，海委會已與駐台單位開過會，也會和國際分享資訊，未來會有國際聯防，請國人可以安心。（編輯：張若瑤）1140304