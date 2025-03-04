馬英九籲守護台積電 卓榮泰：根留台灣是政策目標

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（中央社記者王揚宇台北4日電）前總統馬英九呼籲總統賴清德守護台積電，立委今天質詢時，質疑馬英九是否擔憂太多。行政院長卓榮泰說，根留台灣、壯大台灣才是政策目標，產業界跟政府都站在一致的角度上。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。

對此，馬英九提到，鄭重呼籲賴總統，既然身為中華民國總統，就要誠誠懇懇恪守中華民國憲法，負起中華民國總統依據憲法應有的責任，守護有國安戰略重要意義的台積電，停止內耗空轉的大罷免行動。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

民進黨立委何欣純質詢時，提到馬英九擔憂台積電赴美投資擴大，呼籲賴總統要守護台灣產業，但就她的認知，前總統蔡英文、賴總統執政後，比馬英九更守護台灣的產業，而且不僅是台積電，還有中小企業、微型企業等，馬英九是否擔憂太多。

何欣純也說，支持台積電的全球布局，希望最核心的技術掌握在台灣本土，而當護國群山的中小企業現在也開始轉型升級、布局全球，政府要做他們的後盾。

卓榮泰認為，在馬英九任內，台灣產業到中國的狀況，現在想起來心中還是覺得「確實超過一些」，如果不是這樣，中國的發展不會這麼快用近乎是傾銷、高壓的方式，在全世界做不合理的貿易行為。

卓榮泰表示，「馬總統的擔憂在他那個時代，已成為歷史的過去」，現在根留台灣、壯大台灣才是政策目標，即使產業到國外做全球布局，政府除了要兼顧該公司及產業發展，更會保障國內半導體、高科技產業對國家整體競爭力的提升，而且要根留台灣，產業界跟政府站在一致的角度上。

此外，台中新光三越於2月13日發生氣爆後停業至今，出身台中市的何欣純關心事發原因、安全與櫃哥、櫃姐、清潔保全等人工作權益。

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內政部長劉世芳說，案發當天台中地檢署已開始偵辦，火調資料已送到檢方，基於偵查不公開原則，火調資料無法對外說明，也希望台中市政府基於主責部分，不管在消防安全、人員出入等安全上，要確保該棟建築不會有其他二次傷害，才能啟動是否繼續營業。

勞動部長洪申翰指出，新光三越公司對於氣爆事件負有責任，因此即便是停工期間，要依據職業安全衛生法規定，工資要照給，這沒有模糊空間，另外受到影響的店家也要負起協助員工安置的責任。（編輯：林興盟）1140304