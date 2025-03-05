婦女節將至 賴清德：中央機關進用女性達50.7%

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（中央社記者葉素萍台北5日電）3月8日是國際婦女節，兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，中央機關內，經過多年努力，行政院及所屬機關學校進用女性比例已達50.7%；性別平等是民進黨堅守的價值，持續落實性別主流化的精神，更是政府不變目標。

民進黨今天召開中常會，賴清德說，2025年國際婦女節的主題是「加速行動」，目的是希望社會大眾團結一致，了解加速行動、實現性別平等的重要性，透過積極行動，一同面對與解決女性在個人與職涯發展遭遇的歧視和障礙。

賴清德表示，台灣拳擊好手陳念琴、吳詩儀在本週於2025保加利亞國際公開賽，雙雙奪下金牌；加上之前在奧運奪金的林郁婷等選手都用行動證明，「讓世界看見台灣」這件事，從來不是任何性別的專利。

賴清德說，愈來愈多優秀的台灣女性，打破傳統性別框架的限制，在不同的領域發光發熱，更帶領台灣走向國際舞台。

在中央機關內，賴清德表示，經過多年的努力，行政院及所屬機關學校進用女性的比例，也已經超過一半，達到50.7%。

賴清德說，追求性別平等的道路並非一蹴可幾，社會中仍有許多性別歧視與障礙，在制度之外，文化和思想的歧視，更不容易被察覺、也更難破除。

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他說，唯有仰賴日常的實踐，才能真正落實性別平等。在實踐的過程中也要清楚知道，沒有任何性別是彼此對立、競爭的，落實性別平等也是在解放其他性別的傳統枷鎖。

賴清德表示，政府的目標是持續打造一個人人都能安心成為自我、追求自我的社會環境。性別平等是民進黨堅守的價值，持續落實性別主流化的精神，更是政府不變的目標，全體黨公職要一起持續努力。（編輯：翟思嘉）1140305