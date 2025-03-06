綠：國際疑慮國防預算凍刪 籲藍白同意總預算覆議

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（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨今天說，藍白濫刪總預算，不僅嚴重傷害中央政府效能，國防預算凍刪近千億元更讓國際很有感；呼籲藍白就總預算覆議案投下同意票，挽救國防預算，向國際盟友展現台灣堅定保衛國家決心。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今天召開「凍刪預算讓國際擔心 藍白應同意總預算覆議」記者會。

他們表示，美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，抨擊為「玩危險遊戲」，美國國防部次長被提名人柯伯吉（Elbridge Colby）也深感憂心。

吳崢說，對於台灣自我防衛決心以及自我保衛能力的質疑，美國從眾議院到參議院，許多長期友台人士都擔憂。

吳崢表示，馬政府時期，國防預算逐年減少、負成長，國防預算GDP占比下降到只有2%；前總統蔡英文任內時期持續挹注資源，國防發展才得以有重大改革進展；總統賴清德上任後，更在2025年的國防預算編列史上最高的新台幣6470億元，展現面對中國威脅的自我防衛決心。

吳崢強調，國民黨與民眾黨刪凍國防預算，已嚴重打擊台灣國際形象，如今唯一能亡羊補牢的機會，就是行政院就總預算向立法院所提出的覆議案，請國民黨跟民眾黨立委針對覆議案投下同意票，讓台灣人可以挽救國防預算，面對中國步步進逼的軍事威脅，向國際盟友展現台灣勇敢、堅定願意自我防衛國家的決心。

韓瑩表示，中國軍費連年成長，顯示其在區域內擴張的野心，也驚動周邊國家如日本、韓國、菲律賓，都逐年調升其軍費，如今國民黨在國會刪凍國防預算，只會向國際社會發送錯誤訊號，顯示台灣沒有自我防衛的決心。

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另外，外傳民進黨擬在總預算覆議後、預計3月中旬啟動下鄉宣講，目前6都時程已安排好，初步規劃與會宣講者除了當地縣市民代以外，還包括知名KOL、行政團隊，仿照4大公投宣講模式，行政院長卓榮泰也將加入宣講。

對此，吳崢表示，民進黨還是對覆議案抱著期待，希望國民黨、民眾黨在立法院能夠回頭是岸，同意總預算覆議案，但不論覆議案成功或不成功，民進黨現在是執政黨，黨部一直以來的工作就包括協助行政部門充分說明政策。（編輯：蘇志宗）1140306