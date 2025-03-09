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副總統出席慈濟醫學年會 讚揚引領台灣醫學持續進步

2025/3/9 15:59（3/9 16:01 更新）
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副總統蕭美琴9日前往花蓮縣出席「2025慈濟醫學年會」，肯定慈濟引領台灣醫學持續進步。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月9日
副總統蕭美琴9日前往花蓮縣出席「2025慈濟醫學年會」，肯定慈濟引領台灣醫學持續進步。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月9日
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（中央社記者葉素萍台北9日電）副總統蕭美琴今天赴花蓮縣出席「2025慈濟醫學年會」，她說，肯定慈濟引領台灣醫學持續進步，是醫療結合科技、教育的先驅者，期盼未來持續共同努力，讓台灣更健康、社會更安定。

總統府發布新聞稿表示，蕭副總統上午前往花蓮縣出席「2025慈濟醫學年會」。

副總統致詞表示，非常榮幸受邀參加年會，為在醫療及科學領域有重大貢獻人士頒獎。她也向證嚴及靜思精舍的師父們表達崇高敬意，感謝他們的護持，讓今年慈濟醫學年會能夠重返花蓮擴大舉辦，讓花蓮不再是醫療的後山，而是引領台灣醫學持續進步，甚至是醫療結合科技、教育的先驅者。

她指出，今年年會主題是「重返慈濟發源地，回到心靈的故鄉」，也是一個傳承的精神。慈濟精神在全世界都看得見，哪裡有病痛、災難、傷害，慈濟總是在第一線，不只安慰人心，也用物力、人力及志工的精神，發揮Taiwan Can Help的良善力量；台灣這幾次遭逢地震，也都在第一時間看到慈濟的付出及協助。

副總統提到，慈濟在環保科技、災難技術上獲得國際肯定。日本首相石破茂擔任國會議員時曾來台訪問，特別提及台灣的志工精神，在每一次颱風、地震災難後，充分展現組織、科技力量及創新，減緩災民的辛苦，是讓日本人覺得值得學習的地方。

副總統說，美國新聞周刊（Newsweek）最近發表各國當地醫院排名，台灣35家接受評比的醫院中，花蓮、台北、台中慈濟醫院都名列前茅，代表慈濟的醫療能量已獲國際肯定。

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副總統表示，她在美國服務那幾年，正是Covid-19疫情特別嚴重的時候，在當時疫苗還未普及的情況下，她以及代表處人員都受惠於慈濟，感謝慈濟在醫療領域所做出的努力與奉獻，讓社會更安心，也讓所有前線外交人員能有更好的照顧，健康平安地繼續拚外交。

她指出，慈濟全面性地照顧所有民眾，希望此精神可以持續傳承。她知道每一項科技的進步都需要很多人共同努力促成，要進入到國家醫療體系獲得更多資源協助，更是大家在不同角度、層面一起攜手向前；期盼未來持續共同努力，讓台灣更健康、社會更安定，一起為國家加油。（編輯：林克倫）1140309

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副總統蕭美琴9日前往花蓮縣出席「2025慈濟醫學年會」。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月9日
副總統蕭美琴9日前往花蓮縣出席「2025慈濟醫學年會」。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月9日
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