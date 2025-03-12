士兵手機內軍事資訊外流 軍方：未涉機敏資訊

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（中央社記者吳書緯台北12日電）網路流傳一組圖片，疑似國軍官兵遺失手機，軍中群組訊息、照片遭到中國買家公布。陸軍第八軍團今天表示，前吳姓士兵於民國112年不慎遺失手機，發覺後即主動完成警局備案及手機註銷程序申請，網路流傳內容均未涉及機敏資訊。

臉書軍事社團今天流傳一組圖片，內容疑為國軍官兵裝置有國軍行動裝置管理（MDM）的手機，遭到開啟並翻攝包含「137旅旅部連警衛班」等通訊軟體的對話群組，以及軍中群組內進行休假安全回報的對話內容，也被翻攝手機上的演訓照片，圖片並截圖疑似買到這支手機的中國用戶，在中國通訊軟體QQ的對話截圖，指出手機原本的持有者應為國軍官兵，因為手機被偷所以資料沒清除。

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針對網路社群流傳「137旅官兵手機資訊外流」，陸軍第八軍團指揮部表示，本案是陸軍步兵137旅前吳姓士兵於112年間不慎遺失手機，發覺後即主動完成警局備案及手機註銷程序申請；經初步審認，網路流傳營外訓練照片及群組對話截圖等資訊，均未涉及機敏資訊。據了解，前吳姓士兵目前已退伍。

第八軍團強調，單位獲悉後極為重視，已成立專案小組調查釐清；另將援引為例，持恆要求所屬單位落實資安宣導及風險管控作為，以維資訊安全。（編輯：林興盟）1140312