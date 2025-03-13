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遭控繼兄搶劫持其手機門號 羅廷瑋盼勿肉搜霸凌家人

2025/3/13 11:11
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（中央社記者林敬殷台北13日電）政論名嘴溫朗東昨天指控國民黨立委羅廷瑋的楊姓繼兄12年前犯下強盜罪，使用的是羅的手機門號。羅廷瑋今天表示，網路的肉搜跟霸凌，「請衝著我來」，不要針對他的家人，希望政治應該保持一點人性。

溫朗東昨天引述台中地方法院判決書，2013年4月26日晚間10時，楊姓嫌犯與共犯搶劫台中市豐原區強育電子遊藝場，「楊姓嫌犯的犯案工具包括他繼父羅田弘的汽車，以及他繼兄弟羅廷瑋的手機門號。楊姓嫌犯因竊盜及強盜罪被判刑八年」。

對於溫朗東質疑，「你是否曾經提供手機給楊姓繼兄弟、犯下強盜犯行？案發前，你是否知情不報？裝不知情？」

羅廷瑋今天一早在社群媒體發文表示，沒辦法選擇自己的出生，但很努力服務社會。他說，繼兄過去曾經有犯罪紀錄是事實，已經接受審判，並且服刑完畢，現在回歸社會，努力重拾工作。

羅廷瑋上午在立法院受訪時說，對於參與政治，絕對不會怕廚房太熱，也相信參與政治的目的是服務眾人，現階段他是公眾人物，網路的肉搜跟霸凌，「請衝著我來」，不需要針對他的家人。

他也要告訴所有的這些網路側翼，「我們不會害怕，更希望政治應該要保持最後一點人性」，也千萬不要對他的家人、家鄉貼負面標籤。

羅廷瑋也說，他一定會守護好他的家人，守護好他的市民，不需要在這個時候去攻擊，「想要看到我們去切割嗎，很抱歉，你不會看到」，他會去勇敢面對一切，他不會害怕任何的攻擊跟批評。

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羅廷瑋指出，這是12年前的事情，他的繼兄也已經服完刑，回歸到社會，在基層努力打拚；父母靠賣麵把他養育長大，希望大家能夠回歸理性，探討公共政策，而不是批評、攻擊、肉搜他的家人。

對於媒體詢問手機門號的問題，羅廷瑋說，判決大家都看得一清二楚，他12年前以證人身分協助，繼兄也被判刑8年。這個時機點去把它挑出來，攻擊他的家人，惡意連結他的家人還有他的家鄉，這個真的非常不妥。（編輯：翟思嘉）1140313

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