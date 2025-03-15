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洪水重創阿根廷港市 台灣捐10萬美元賑災

2025/3/15 11:48（3/15 12:22 更新）
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台灣駐阿根廷代表處14日向遭受洪災的布蘭卡灣市捐贈10萬美元，現場有多位阿根廷國會議員及台灣僑社代表出席。（右4阿根廷眾議員康巴尼歐里、右5駐阿根廷代表謝妙宏、前排著黑西裝者為布蘭卡灣市都市規劃局秘書維奇、前排左2眾議員巴斯、後排左1眾議員孟梭、後排左3斯托比澤。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 114年3月14日
台灣駐阿根廷代表處14日向遭受洪災的布蘭卡灣市捐贈10萬美元，現場有多位阿根廷國會議員及台灣僑社代表出席。（右4阿根廷眾議員康巴尼歐里、右5駐阿根廷代表謝妙宏、前排著黑西裝者為布蘭卡灣市都市規劃局秘書維奇、前排左2眾議員巴斯、後排左1眾議員孟梭、後排左3斯托比澤。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 114年3月14日
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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯14日專電）阿根廷布蘭卡灣受洪水重創一周，目前進入重建期，台灣駐阿代表處14日捐助布蘭卡市10萬美元賑災，阿根廷國會議員強調台灣「一直在幫忙」，展現台阿長期友誼與國際責任感，值得更多國際社會關注與肯定。

布蘭卡灣（Bahia Blanca）的災後重建工作正在加速進行，當地政府與軍隊、企業及鄰近城市協力，積極進行排水、電力修復及基礎設施重建。

駐阿根廷代表處代表謝妙宏表示，台灣向布蘭卡港市提供10萬美元（約台幣329萬元）的緊急人道援助。今天下午於駐阿代表處舉行捐贈儀式，並有多位國會議員和台灣僑社代表也到場見證。

謝妙宏致詞說到，希望這筆援助能發揮即時效果，直接協助布蘭卡灣市受災社區重建，並鼓勵更多人參與支持重建工作。

布蘭卡灣市都市規劃局秘書維奇（Rosana Vecchi）排除萬難從災區來到位於首都的駐阿代表處，他向大家說明布蘭卡灣市近年曾遭遇強烈風災與冰雹災害，這次洪災進一步揭示了現有都市規劃與建設法規的不足，尤其對電力設施的損害，暴露了當地基礎設施配置的缺陷。

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維奇強調儘管面臨諸多挑戰，當地居民展現了非凡的韌性和團結精神，並在國內外社會的支持下，積極展開重建工作，衷心感謝台灣的援助。

阿根廷國會眾議員康巴尼歐里（Marcela Campagnoli）也對台灣的援助表示高度肯定。她指出，台灣多次默默支持阿根廷，包括協助戒毒中心、學校、食物銀行和醫療機構等社福工作。她感謝台灣政府決定將原計劃捐助埃博森（El Bolsón）森林火災的資金，緊急調整先用於布蘭卡灣市，以應對該地的迫切需求。（編輯：唐佩君）1140315

#洪水
#阿根廷
台灣駐阿根廷代表處14日向遭受洪災的布蘭卡灣市捐贈10萬美元，布蘭卡灣市都市規劃局秘書維奇說明水災發生過程及災後損失情況時，難掩哽咽，指重建工作亟需各界支持。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 114年03年14日
台灣駐阿根廷代表處14日向遭受洪災的布蘭卡灣市捐贈10萬美元，布蘭卡灣市都市規劃局秘書維奇說明水災發生過程及災後損失情況時，難掩哽咽，指重建工作亟需各界支持。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 114年03年14日
台灣向布蘭卡灣市致上關懷，展現台阿長期友誼與支持，並參與當地災後重建工作。（左4駐阿根廷代表謝妙宏、右3布蘭卡灣市都市規劃局秘書維奇）。（台灣駐阿根廷代表處提供）中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯傳真 114年3月14日
台灣向布蘭卡灣市致上關懷，展現台阿長期友誼與支持，並參與當地災後重建工作。（左4駐阿根廷代表謝妙宏、右3布蘭卡灣市都市規劃局秘書維奇）。（台灣駐阿根廷代表處提供）中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯傳真 114年3月14日
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