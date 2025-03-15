洪水重創阿根廷港市 台灣捐10萬美元賑災
2025/3/15 11:48（3/15 12:22 更新）
（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯14日專電）阿根廷布蘭卡灣受洪水重創一周，目前進入重建期，台灣駐阿代表處14日捐助布蘭卡市10萬美元賑災，阿根廷國會議員強調台灣「一直在幫忙」，展現台阿長期友誼與國際責任感，值得更多國際社會關注與肯定。
布蘭卡灣（Bahia Blanca）的災後重建工作正在加速進行，當地政府與軍隊、企業及鄰近城市協力，積極進行排水、電力修復及基礎設施重建。
駐阿根廷代表處代表謝妙宏表示，台灣向布蘭卡港市提供10萬美元（約台幣329萬元）的緊急人道援助。今天下午於駐阿代表處舉行捐贈儀式，並有多位國會議員和台灣僑社代表也到場見證。
謝妙宏致詞說到，希望這筆援助能發揮即時效果，直接協助布蘭卡灣市受災社區重建，並鼓勵更多人參與支持重建工作。
布蘭卡灣市都市規劃局秘書維奇（Rosana Vecchi）排除萬難從災區來到位於首都的駐阿代表處，他向大家說明布蘭卡灣市近年曾遭遇強烈風災與冰雹災害，這次洪災進一步揭示了現有都市規劃與建設法規的不足，尤其對電力設施的損害，暴露了當地基礎設施配置的缺陷。
透過 Google News追蹤中央社
維奇強調儘管面臨諸多挑戰，當地居民展現了非凡的韌性和團結精神，並在國內外社會的支持下，積極展開重建工作，衷心感謝台灣的援助。
阿根廷國會眾議員康巴尼歐里（Marcela Campagnoli）也對台灣的援助表示高度肯定。她指出，台灣多次默默支持阿根廷，包括協助戒毒中心、學校、食物銀行和醫療機構等社福工作。她感謝台灣政府決定將原計劃捐助埃博森（El Bolsón）森林火災的資金，緊急調整先用於布蘭卡灣市，以應對該地的迫切需求。（編輯：唐佩君）1140315
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。