釣魚台、疫苗到安倍 謝長廷談駐日逢百年難遇大事

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（中央社記者溫貴香台北15日電）前駐日代表謝長廷今天在新書發表會表示，駐日8年遇到熊本地震、日本「平成」天皇退位改元為「令和」、東奧延宕1年，以及前日相安倍晉三過世等事件，都是「百年難遇的大事」；最難忘一幕是日本贈台AZ疫苗運上專機，他不禁彎腰對飛機深深一鞠躬。

謝長廷下午在曾就讀的日新國小旺台樓發表「駐日八年台日友好記事簿：謝長廷『善的循環』再續」新書，內容為謝長廷將派駐日本8年期間的紀錄，從小筆記本整理成書，且新書也將出日文版。

謝長廷的新書內容，回顧甫就任便前往熊本關心震災復興，之後的北海道地震、日本「平成」天皇退位改元為「令和」、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐全球、東京奧運延宕1年後舉辦、俄烏戰爭爆發引發亞太局勢緊張、前日本首相安倍晉三過世以及台積電熊本廠啟用等，均是「百年難遇的大事」。

與談時被問及駐日8年最難達成的事情，謝長廷指出，若是「先案」不是很困難，例如釣魚台主權，如果主張是台灣的，會涉及國民感情，但不要每天講，如果日方主張是日本的，為了不造成事實，他就必須去抗議，但不要開記者會。

謝長廷說明，慰安婦議題也要抗議，但他都沒有發新聞稿或召開記者會，一位外交官發新聞稿，自己國家國民會說很好，但在外交上是失敗的，且為了自己的清譽發表聲明澄清，也是一種私心。

而駐日最難忘畫面，謝長廷表示，就是成功募送AZ疫苗專機返台那一幕。謝長廷描述，當時萌生請日本支援疫苗想法，但涉及法律政治與行政等不同層面問題，在時間壓力下逐一克服，整個過程10天完成。謝長廷提到，當疫苗被裝上專機，機艙門緩緩關上，他不禁彎下腰，對飛機深深一鞠躬。

談到半導體投資，謝長廷認為，美國總統川普是生意人出身、出手快狠準，川普日前與烏克蘭總統澤倫斯基會談不歡而散，1週後，歐洲領袖都表態支持烏克蘭，再1週後，歐盟通過決議增加國防軍費，之後澤倫斯基決定跟美國簽礦產協議，每一樣都是川普得利。

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至於是否寫回憶錄，謝長廷回應，相關的人都還活著，寫出來會有點尷尬，所以沒有寫，且民進黨創黨39年、執政17年，有做得不錯，但也有內鬥，他會整理看看，給下一代做教訓或參考；畢竟他不便批評台灣政治，自己也有點責任，但「台灣政治有點恨的感覺，不好」。

重新回首當年赴日，謝長廷直言，當初要去日本前，宣布謝系宣布解散，自己也擔心已要70歲，心情像孤雁離群獨飛。他很感恩，可以把最健康歲月從事對日外交工作，「善的循環」也可以更擴大。（編輯：林克倫、張若瑤）1140315