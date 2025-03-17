宗教團體赴中交流揭露制 劉世芳：鼓勵登錄不涉修法

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（中央社記者陳俊華台北17日電）總統賴清德日前說，內政部應建立宗教團體赴中交流揭露制度。內政部長劉世芳今天說，秉持對等尊嚴、健康有序立場，兩岸宗教團體交流是開放、沒有限制的，現在採鼓勵登錄方式，沒有任何法律需要修正。

立法院內政委員會今天審查朝野立委所提「紀念日及節日實施法草案」、「國定紀念日及節日實施條例草案」等案，邀劉世芳列席報告並備詢。

國民黨立委張智倫質詢時指出，賴總統在3月12日召開國安高層會議，隨後舉行記者會表示，內政部應建立宗教團體等公益組織赴中國交流揭露制度，防杜中國干預與統戰。但遭外界質疑，是否多此一舉、變相鎖國。

劉世芳答詢時說，她的立場都沒有改變，對等尊嚴、健康有序，內政部處理兩岸宗教團體交流時，如果是團體性交流，當然以要申請為原則；上個月中國佛教會理事長淨耀法師圓寂，有邀請中國長老來台參加法會，申請的每一位都通過，讓他們來台沒問題。

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劉世芳表示，只要屬於宗教團體，且不是邪教的話，都會完全尊重；但台灣有些宗教團體到中國大陸去，在安全上仍然出狀況，比如有幾名一貫道、統一教的教友，還是屬於沒有自由的關押狀態。希望兩邊宗教團體基於宗教交流原則，都是開放的、沒有任何限制。

張智倫追問，揭露制度何時公布、是否涉及修法。劉世芳說，兩岸要對等、尊嚴，他們要來的宗教團體都採開放態度；台灣要過去的團體，基於安全理由，初步要清查一下，現在是採鼓勵登錄的方式揭露，目前沒有任何法律需要修正。（編輯：蘇龍麒）1140317