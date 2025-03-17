駐瑞典代表谷瑞生投書 籲國際反制中國法律戰

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩17日專電）台灣駐瑞典代表谷瑞生為向瑞典各界說明中華人民共和國如何扭曲聯合國大會第2758號決議，投書瑞典知名報社「西博滕信使報」，呼籲國際社會應對中國的法律戰採取反制措施。

谷瑞生的投書17日刊登於瑞典知名報社「西博滕信使報」（Västerbottens Kuriren），投書標題為「更多國家應針對中國的法律戰採取反制措施」（Debatt: Fler länder bör vidta motåtgärder gentemot Kinas juridiska krigföring）。

谷瑞生於投書指出，中華民國自1912年起就存在，從未消失。1949年共產黨叛亂顛覆位於中國大陸的中華民國，建立中華人民共和國並迫使中華民國遷往台灣。1971年聯合國大會通過第2758號決議，最終導致中華民國（台灣）退出聯合國，中華人民共和國取而代之。

然而，聯大第2758號決議並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表中華民國（台灣），亦未提及台灣是中華人民共和國的一部分。

谷瑞生表示，中華人民共和國透過聯大第2758號決議進行法律戰，阻礙台灣參與國際組織，並加劇中國針對台灣的威脅及灰色地帶戰略行動。近年來，中國蓄意升級對台軍事威脅，試圖片面改變台海現狀，引發理念相近國家諸多憂慮。

美國國務院於7日指出，中華人民共和國「故意誤用和曲解聯合國大會第2758號決議，是中國更廣泛施壓措施的一環，目的是使台灣孤立於國際社會」；該決議「不限制任何國家與台灣進行實質接觸的主權選擇」，且「不排除台灣有意義參與聯合國體系及其他多邊論壇」。

谷瑞生表示，歐洲議會於2月10日通過「共同外交暨安全政策」年度報告，其中提及以下要點：

第一，強調2024年10月24日關於「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議；其次，中國在國際組織中的影響力不斷擴大，阻礙相關進程的積極發展，進一步排除台灣在國際組織的合法及有意義參與；再者，任何台海局勢的升級都會對歐洲的安全及經濟產生不利影響。

此外，荷蘭國會眾議院、英國國會及捷克眾議院外交委員會議於去年通過決議，指出聯大第2758號決議並未確立中國對台灣的主權。

在瑞典，外交部長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）在國會提到，聯大第2758號決議沒有解決台灣代表可否以其他方式參與國際事務的問題，政府支持台灣有意義參與國際組織。瑞典2024年及2025年外交政策聲明均提及「中國對台行為令人擔憂，武力威脅不可接受」。

中華人民共和國扭曲聯大第2758號決議，錯誤地將該決議與其「一個中國原則」連結，並不當地用該決議宣稱北京對台灣的領土主權。

谷瑞生在投書中呼籲中華人民共和國接受事實，中華民國（台灣）確實存在，台灣不是中華人民共和國的一個省，而是中華民國的一個省。

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谷瑞生亦呼籲國際社會對中華人民共和國的行為主動採取反制措施，共同努力維護兩岸和平穩定的現狀及以規則為基礎的國際秩序。

「西博滕信使報」創立於1900年，報社總部位於瑞典北部優密歐市（Umeå），依據最新一期瑞典年度媒體調查Orvesto指出，2024年9月至12月「西博滕信使報」每日紙本報紙及網站觸及約14萬6000人次。（編輯：唐聲揚）1140317