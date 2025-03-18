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國防四年期總檢討出爐 增台美軍事交流內容

2025/3/18 11:41
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（中央社記者吳書緯台北18日電）國防部發布民國114年「四年期國防總檢討」（QDR），國防戰略為「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，善用台灣地理防禦優勢及各式武器裝備，發展「多域拒止、韌性防衛」軍事作戰整備方向；台美軍事交流合作則有獨立章節介紹，較過往內容顯著增加。

依據國防法第31條規定，國防部應於每任總統就職後10個月內，向立法院公開提出「四年期國防總檢討」。立法院外交及國防委員會明天邀請國防部長顧立雄報告業務概況暨「四年期國防總檢討」，並備質詢。國防部今天已將「四年期國防總檢討」、國防部業務報告、「四年期國防總檢討」專案報告等書面紙本送抵立委國會辦公室。

110年「四年期國防總檢討」的軍事戰略為「防衛固守、重層嚇阻」。

國防部表示，114年版「四年期國防總檢討」依據「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，善用台灣地理防禦優勢及各式武器裝備，發展「多域拒止、韌性防衛」軍事作戰整備方向。依「機動、敏捷、致命、成本效益、隱匿」等原則，組建陸、海、空、網路等多重領域戰力，形成嚇阻侵略的防衛力量。戰時運用快速平戰轉換、戰力保存、重層防禦及軍民整合等手段，延遲敵人行動及逐次削弱敵軍，迫敵任務失敗。

針對未來國防預算的成長與配置，「四年期國防總檢討」指出，未來以建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力及厚植灰色地帶應處能量為預算投資重點，依計畫期程務實籌編，維持總體國防預算成長。遵循總統賴清德宣示，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上的目標，挹注國防戰力整建。

此外，對比110年「四年期國防總檢討」，114年「四年期國防總檢討」將台美軍事交流合作的方向，置於第6章「鏈結區域強化集體嚇阻」的第1節「深化台美軍事交流」，成為獨立章節，內容顯著增加

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國防部強調，美國為台灣重要戰略夥伴，與台灣軍事交流合作密切，協助台灣提升自我防衛能力。國軍將在既有合作基礎上，持續維繫台美溝通管道，推進多領域、多層次的防衛安全戰略合作，共同維護台海和平穩定。

至於合作交流方向，國防部說明，未來規劃在高層戰略及國安政策對話互訪、觀摩操演、情資分享、作戰議題研討、聯合兵推、軍備科研及國防產業合作等方面，逐步拓展及深化合作。（編輯：張若瑤）1140318

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