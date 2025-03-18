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環團：政府錯誤補助焚化爐等措施 循環經濟恐無望

2025/3/18 11:57
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（中央社記者賴于榛台北18日電）為反對焚化爐、掩埋場適用促參法獎勵，環保團體今天在行政院前舉行記者會表示，政府提供焚化爐相關獎勵措施，將造成廢棄物處理的廉價化，將導致真正友善環境的循環經濟模式無從建立，應盡速思考修正政策。

環保團體今天在行政院大門口前舉行「焚化爐無法解決垃圾問題、應停止適用促參優惠及免稅」記者會，高喊「業者荷包賺飽飽、人民空污吸到飽；焚化爐難解垃圾債、空污持續殘害新生代」等語。

看守台灣協會秘書長謝和霖說明，焚化爐與掩埋不符合「促進民間參與公共建設法的重大公共建設範圍訂定及認定原則」，還對生態環境帶來沉重負擔，但近年屢屢向環境部與財政部提議修正皆未果，因此環團也聯合到公共政策平台提案，希望民眾共同呼籲政府停下錯誤政策。

監督施政聯盟暨爭好氣聯盟發起人許心欣表示，焚化爐與掩埋場為環境生態帶來污染及其他影響，造成公共利益損失，按環境法理應該要加徵費或稅，讓外部成本內部化，抑制廢棄物焚化量，減輕焚化毒渣，但環境部卻持續容許焚化與掩埋設施得享促參減稅與補貼優惠，有政策圖利之嫌。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰則指出，彰化已有9座焚化爐，密度逼全台之冠，仍有業者一直要興建焚化爐與掩埋場，主因就是政府拿納稅錢補貼這類設施，讓業者賺飽飽，污染卻是所有人一起承受，但是彰化是台灣第2大糧倉，政府應停止變相補貼焚化爐及掩埋場，保障糧食安全。

荒野保護協會氣候變遷能源議題講師陳雍慧表示，政府提供焚化爐相關獎勵措施，將造成廢棄物處理的廉價化，讓地方政府、企業和民眾不需為垃圾去化的合理成本負責，讓真正友善環境的循環經濟模式無從建立。

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綠色和平減塑專案主任張凱婷說明，綠色和平去年發現環境部投入協助地方政府打包垃圾、興建及維護焚化爐等末端處理預算，每年高達新台幣17.7億元，但重複使用的源頭減量措施，預算僅有0.8億元，本末倒置的預算分配相差22倍，急需檢討，政府應促進重複使用產業的成長，淘汰一次性塑膠，才是正確方向。

行政院交環處副處長黃志元收受陳情書時指出，政府立場與環團一致，但此事還需要與地方政府商議，會將環團心聲帶回研議。（編輯：張若瑤）1140318

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