國合會加入亞洲深耕聯盟 為新南向注入新力量

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（中央社記者楊堯茹台北18日電）國合會今天與亞洲深耕聯盟簽約成為第15位成員，國合會表示，此舉為台灣與亞太地區的國際合作發展注入新動能，國合會秘書長黃玉霖盼藉此深化與東協國家的夥伴關係。

國合會下午發布新聞稿指出，國合會今天與亞洲深耕聯盟（Asia Engagement Consortium，AEC）舉行締約儀式，成為聯盟第15位成員，象徵國合會深化區域合作、推動新南向政策的里程碑。儀式於玉山論壇期間舉行，在台亞會成員、AEC代表以及出席玉山論壇的各國領袖見證下，由國合會秘書長黃玉霖及台亞會執行長楊昊代表簽署合作備忘錄，為台灣與亞太地區的國際合作發展注入新動能。

黃玉霖表示，國合會是台灣官方的國際援助發展機構，近30年來已與許多東協國家建立緊密的合作關係。期待藉由加入AEC深化與東協國家的夥伴關係，打造在農業、公衛與醫療服務、綠能、智慧城市及數位政府等多元領域的科技合作交流平台，攜手實現共存共榮的願景。

楊昊指出，國合會正式加入AEC，進一步彰顯台灣積極參與亞太區域永續發展的承諾。期盼國合會豐富的國際援助經驗與AEC的網絡資源相互結合，為區域合作帶來更多創新且具體的成果。

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此外，國合會表示，今年是國合會首度參與「玉山論壇」，特別在「新南向政策Plus交流特展」中設立專區，以多媒體展示、互動拿獎品，呈現國合會在東南亞、南亞與全球其他地區的多元計畫成果，吸引多個國內外機構現場熱烈洽詢與交流，主動探討未來合作的契機，更凸顯國合會運用台灣優勢、科技創新等軟實力在國際合作領域的亮點與影響力。

國合會強調，將透過AEC平台持續深化新南向政策的落實，與理念相近的國際組織及機構建立更加緊密且務實的夥伴關係，共同促進區域的經濟成長、和平穩定，攜手打造更加繁榮且永續發展的亞太未來。（編輯：翟思嘉）1140318