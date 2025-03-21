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總統接見阿拉斯加州長 期待台美共同打造非紅供應鏈

2025/3/21 16:45（3/21 16:51 更新）
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總統賴清德21日接見美國阿拉斯加州長鄧利維表示，阿拉斯加州一直是台灣重要的貿易夥伴。希望未來更密切的互動交流，讓雙邊關係不斷茁壯，創造彼此繁榮發展。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年3月21日
總統賴清德21日接見美國阿拉斯加州長鄧利維表示，阿拉斯加州一直是台灣重要的貿易夥伴。希望未來更密切的互動交流，讓雙邊關係不斷茁壯，創造彼此繁榮發展。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年3月21日
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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統賴清德今天接見美國阿拉斯加州長鄧利維時指出，面對極權主義擴張、氣候變遷、疫情等各種挑戰，期待台灣和美國繼續加強合作，發揮彼此的優勢，共同打造「非紅供應鏈」，強化雙方的經濟韌性，帶動全球科技進步發展。

鄧利維表示，台灣是美國的朋友也是阿拉斯加的朋友。他對未來充滿樂觀，在世界重新建立關係之際，能源將成為未來經濟發展、國家安全及友誼的關鍵與基礎。

賴總統上午在總統府接見美國阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）一行，他致詞表示，首先代表台灣人民向訪賓表達誠摯歡迎，鄧利維是首次訪問台灣，昨晚和鄧利維一起參加台灣美國商會的「謝年飯」，很高興今天能在總統府進一步交流。

總統提到，阿拉斯加州一直是台灣重要的貿易夥伴。雙方從1988年就締結姊妹關係，無論在能源、漁業或觀光等領域，都建立了穩固的合作基礎。現在的台灣，已經是阿拉斯加州第8大出口市場、第9大進口來源，顯示雙邊經貿關係的緊密程度及成長潛力。

總統說，正如昨晚在「謝年飯」提到，台灣有興趣採購阿拉斯加的天然氣，相信透過鄧利維來訪，雙方不僅能夠尋求更多的合作機會，也可以深化台美關係。

總統指出，面對極權主義擴張、氣候變遷、疫情等各種挑戰，期待台灣和美國繼續加強合作，發揮彼此的優勢，共同打造「非紅供應鏈」，強化雙方的經濟韌性，並且帶動全球科技的進步發展。

總統感謝美國政府多次重申對台海和平穩定的重視，並反對以武力或脅迫改變現狀，這些對台灣的支持，都有助於維護台海及印太區域的穩定，也再次感謝鄧利維遠道而來，希望未來台灣與阿拉斯加州有更密切的互動交流，讓雙邊關係不斷茁壯，創造彼此繁榮發展。

鄧利維致詞時指出，這是一趟拜訪台灣朋友的精彩旅程，感謝賴總統邀請會面，以及政府工作團隊的接待。隨著美國新政府上任，正在為未來的50年打造一個新世界，這是一個重新評估並與盟友們共同投資未來50年的機會，互相再投資、投資於台灣與美國的未來及安全。

他表示，台灣是美國的朋友，也是阿拉斯加州的朋友，這段友誼已持續好幾十年，透過此次及後續的訪問，希望建立台灣與美國及阿拉斯加州之間更緊密的連結。

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鄧利維說，台美有許多共通點，同屬太平洋大家庭成員，都是民主國家，並堅信自由、言論自由及資本主義。他對未來充滿樂觀，在世界重新建立關係之際，能源將成為未來經濟發展、國家安全及友誼的關鍵與基礎。

鄧利維指出，相信這次訪問將為台灣、阿拉斯加州和美國之間的美好未來奠定基礎，並在賴總統及美國政府的支持下共同合作，持續深化彼此關係。（編輯：林興盟）1140321

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