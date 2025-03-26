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黃國昌：民進黨新竹惡罷 民眾黨一定要守下來

2025/3/26 15:54（3/26 16:01 更新）
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民眾黨26日召開中央委員會，會後由新聞部主任吳怡萱、青年部主任劉昱鴻、文宣部主任李頂立（左起）舉行記者會，並強調針對民進黨發動新竹惡罷免，「新竹一定要守下來」。中央社記者郭建伸攝 114年3月26日
民眾黨26日召開中央委員會，會後由新聞部主任吳怡萱、青年部主任劉昱鴻、文宣部主任李頂立（左起）舉行記者會，並強調針對民進黨發動新竹惡罷免，「新竹一定要守下來」。中央社記者郭建伸攝 114年3月26日
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（中央社記者郭建伸台北26日電）藍白黨公職將同台參與30日民眾黨新竹場宣講，引發外界關注。民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨在新竹發起惡罷，民眾黨中央絕對會全力以赴、團結對抗綠色威權，且新竹一定要守下來，不會被民進黨分化。

民眾黨「人民要當家」下鄉巡迴宣講，首場已於23日在新北市板橋落幕，第二場將於30日在新竹天公壇公園舉辦。值得注意的是，新竹場除了黃國昌偕黨公職出席外，出席名單中還有停職中的新竹市長高虹安、新竹市代理市長邱臣遠、國民黨立委鄭正鈐及謝龍介、新竹市議長許修睿等人。

民眾黨今天召開中央委員會，會後由新聞部主任吳怡萱、文宣部主任李頂立、青年部主任劉昱鴻舉行會後記者會。吳怡萱也轉述黃國昌在中央委員會裁示。

黃國昌表示，針對民進黨在新竹發起惡罷，民眾黨中央絕對會全力以赴，不會讓民進黨操作罷免成功，3月30日當天會邀請所有黨公職、黨代表全力動員，一起到場力挺，團結對抗綠色威權。黃國昌強調，新竹一定要守下來，不會被民進黨分化，邀請大家一起壯大民眾黨。

黃國昌也提到，有關公投議題，民眾黨不會缺席，會有自己的公投提案，目前是交由政策會及立法院黨團審慎討論後，將儘速在立法院提出。

黃國昌表示，前黨主席柯文哲遭司法迫害，北檢至今仍不斷欺騙社會大眾，以各種不正當訊問逼供，希望黨公職與支持者持續關注，不讓北檢斷章取義放話給媒體，民眾黨將持續協助柯文哲捍衛清白。

媒體詢問，黃國昌裁示「新竹要守下來」是指守住新竹市長嗎，這是否意味民眾黨在2026希望由高虹安拚連任。

吳怡萱表示，外界都看得到高虹安與邱臣遠在新竹市政表現，但民進黨藉由罷免操作政治動員、塑造仇恨值、挽回政治權力，民眾黨絕對要守護高虹安，讓這位認真打拚的新竹市長繼續為新竹市民服務。

媒體詢問，新竹場宣講有國民黨公職出席，是否意味這場宣講是藍白合作，未來是否繼續合作其他場次。

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李頂立表示，新竹是民眾黨執政縣市，現正面臨綠營大規模仇恨鬥爭，這在非綠陣營引起相當大反彈，相當感謝國民黨民代願意站出來，也奉勸被民進黨仇恨動員的群眾別成為棋子。

此外，民眾黨今天也公布新一年度青年實習計畫，劉昱鴻表示，過去的實習生計畫成果卓越，今年將擴大舉辦，並安排由實習生提案，為民眾黨注入創意。（編輯：林興盟）1140326

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