中共39機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

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（中央社記者吳書緯台北28日電）國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機30架次，其中20架次逾越海峽中線及進入北部、中部、西南及東部空域，並偵獲共艦8艘、公務船1艘，總計中共39機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

總統府全社會防衛韌性委員會昨天在台南進行首次實地演練，國防部指出，昨天上午9時20分起偵獲20架次共機逾越海峽中線進入北、中、東南及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午6時35分至昨天晚間6時30分，在台灣海峽空域偵獲中共23架次主戰機及無人機，其中14架次逾越中線。

國軍於昨天上午9時45分至昨天下午2時40分在台灣西南空域偵獲中共5架次主、輔戰機；另於昨天上午9時10分至昨天下午1時25分在台灣北部空域偵獲中共1架輔戰機。

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此外，國軍並於昨天上午6時30分至昨天下午2時50分偵獲中共1架無人機，根據國防部所公布的航跡圖，該架無人機的飛行航跡為圍繞台灣飛行。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：林家嫻）1140328