新北政策宣講傳綠營內訌 知情人士：有心人分化

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（中央社記者葉素萍台北31日電）民進黨昨天舉辦「人民是頭家」政策宣講會新北場，卻傳出綠營內訌，媒體報導指出，中央黨部負責的2000名員額沒出現，導致面對舞台的左前方座位空一大塊，引發地方黨部不滿。知情人士今天說，這應該是有心人想分化，民進黨不會中計。

知情人士今天表示，民進黨從來沒有地方黨部開會要求中央黨部動員的狀況，媒體報導所指，荒謬至極的謬論不攻自破。

民進黨人士說，由中央動員根本邏輯不通，會講這種話完全不熟民進黨，民進黨辦活動中央地方的分工非常清楚，歷來動員都是所在黨部負責，地方黨公職辦理，人民是頭家全國各場都是，沒有例外。地方黨部指揮或要求中央黨部也與常理有悖，放到任何場域都不合理，不理解怎麼會有這種謬論出現。

黨內人士表示，新北市是重點罷免區，民眾對罷免的參與度高，宣講地點選在交通方便的板橋車站旁，連20多萬人口的花蓮都能辦成2000人場，400萬人口的新北市怎麼可能還要中央協助。

知情人士說，全國「人民是頭家」的活動場地選擇都經過討論，為免爭議，原先部分地方黨部屬意的學校在第一階段就排除了，包含新北，全國都一樣。

他進一步表示，新北場共識希望辦板橋，在不封路影響交通前題下，其實選擇不多，就算把報導提到的場地擺在一起比，板二運動場因為場地夠大加上交通方便，是最適合，這是非常客觀的選擇。

知情人士說，媒體指這個場地要4萬人畫面才漂亮，更是令人啼笑皆非，歷來在較為開闊的場地辦活動，都可以藉由舞台跟帳篷擺設，調整椅子擺放區域，以此次新北場爆滿的狀況，證實這判斷是對的。

至於時間雨備等問題，黨內人士說，民進黨不是第一次辦戶外活動遇到下雨，發輕便雨衣，加快流程都有應變，感謝所有來參加的市民。

黨內人士說，「人民是頭家」系列成功，新北場1萬2000人到場，中央地方合作愉快，外界的揣測是把片段訊息加上自己腦補想像的謬論。

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另外，有媒體指出，因為主導新北地方黨部的立委蘇巧慧跟協助總統賴清德管理中央黨部的民進黨秘書長林右昌都有心要角逐新北市長，才會有放話新聞出現。

黨內人士說，不敢相信是任何未來有心想角逐百里侯的人或團隊惡意放話傷害黨內人士，這在當前國家危難之際是大忌；應該是有心人想分化，民進黨不會中計。（編輯：蘇志宗）1140331