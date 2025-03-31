退輔會建置「軍民專長轉銜對照表」拚2027年啟用

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（中央社記者楊堯茹台北31日電）退輔會為加速退役官兵重返職場，推動建置「軍民專長轉銜對照表」，並在既有就業服務網擴增軍民專長轉銜運用平台，預計今年5月底進行採購，明年12月完成委商建置，力拚2027年1月1日正式啟用。

退輔會主委嚴德發去年6月承諾，將參考美國及韓國推動軍職能力轉換認定的作法與經驗，與國防部研議建置軍職職能基準及「軍職專長轉銜民間職業」對照系統，加速退役官兵重返職場，估計年約9500名新退役官兵受益。

嚴德發4月2日將赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並被質詢，退輔會書面報告已送抵立委辦公室。

根據退輔會書面報告，為協助退除役官兵順利轉銜就業，進而吸引更多有志青年投入軍旅，退輔會自去年7月起規劃退除役官兵軍民專長轉銜作業，並與國防部、勞動部、經濟部及教育部達成共識，編成跨部會專案工作小組。

退輔會說明，全案預計於今年5月底前進行採購作業，並於明年12月完成委商建置「軍民專長轉銜對照表」，並在既有就業服務網擴增軍民專長轉銜運用平台，鏈結各部會職能基準平台資訊，提供更便捷的服務。

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退輔會指出，全案目標2027年1月1日正式啟用，屆時各榮服處將可透過平台協助退除役官兵，依其專長查詢適合轉銜的民間職業。

此外，針對中共頻頻鎖定退伍軍人進行統戰，退輔會表示，將堅定榮民愛國意識，宣導維護國家安全，製作宣導資料持續深化退役軍人的愛國意識，將運用榮光雙周刊、官方網站、退伍軍人拜會、座談會及懇談會等現有宣導機制，提醒退伍軍人恪遵現行相關法規，避免違反兩岸人民關係條例及國安法，妨害國家尊嚴的行為，維護國家安全。（編輯：林克倫）1140331