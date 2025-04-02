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美將宣布關稅措施 卓榮泰：因應政策明天拍板

2025/4/2 15:44
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（中央社記者賴于榛台北2日電）美國總統川普將在美國時間2日宣布關稅措施，行政院長卓榮泰今天表示，政院專案小組已經擬定多項因應方案，等待美國結論出爐後，預計明天一早就會擬定拍板詳細政策，並在適當時間對外說明。

為減少貿易逆差、降低國內賦稅、製造業回流與減低國債，川普（Donald Trump）將4月2日定為美國「解放日」（Liberation Day），預計當天宣布對全球輸美貨品徵收關稅。卓榮泰今天在行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、僑委會委員長徐佳青等人陪同下，接見「第32屆亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團」時指出，世界都在關注美國帶來的國際經貿關稅新秩序，這也是台灣近日工作優先重點。

卓榮泰說，美國關稅政策將影響世界貿易策略與方向，以及各國與美國多邊、雙邊合作的內容，行政院副院長鄭麗君、龔明鑫在美國大選前就成立經濟外交工作小組，大選之後也成立台美經貿專案小組，持續關注此事。

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他表示，政府應對的大原則為「政府有準備、風險可控管、對產業有支持」，已準備多項因應方案，將針對受不同衝擊產業給予足夠且充分的支持，一旦美國有具體結論，政府會微調方案成為正式的國家對策。

卓榮泰指出，為了關注國際情勢，行政團隊人員今晚可能無法休息，預計明天一早擬定詳細政策，並於適當時間對外說明。速度會如此快，就是要讓國際社會知道，台灣了解自身在全球產業供應鏈當中的角色，台灣穩定世界就會穩定，台灣也會讓產業持續發展，使產業放心、人民安心。（編輯：萬淑彰）1140402

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