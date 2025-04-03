加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰5/300
首頁 / 政治

美開徵對等關稅 民進黨團：台灣優先朝野團結對外

2025/4/3 18:02（4/3 19:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨團幹事長吳思瑤3日表示，川普宣布實施對等關稅是全球性議題，受衝擊國家的政府都要提出因應方案。圖為高雄港區貨櫃輪。（中央社檔案照片）
民進黨團幹事長吳思瑤3日表示，川普宣布實施對等關稅是全球性議題，受衝擊國家的政府都要提出因應方案。圖為高雄港區貨櫃輪。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北3日電）美國總統川普宣布實施對等關稅，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，川普宣布實施對等關稅是全球性議題，受衝擊國家的政府都要提出因應方案。對於國民黨團要求行政院長卓榮泰至立法院做專案報告，民進黨團表示尊重國會強力監督，也呼籲在野黨，台灣優先，朝野團結一致對外。

美國總統川普宣布實施對等關稅，對台灣開徵32%關稅。行政院表示，這項稅率強烈不合理，並未實際反映台美經貿實際狀況，政院感到高度遺憾，行政院長卓榮泰已經指示與美國嚴正交涉。

國民黨主席朱立倫指出，總統賴清德必須立即向全國人民與產業界清楚說明，政府接下來的應對策略為何。國民黨團強調，行政院長卓榮泰等相關部會首長，必須在最短時間內到立法院進行專案報告，給全民一個說法。

吳思瑤下午接受中央社記者訪問回應，川普宣布實施對等關稅是全球性的議題，受衝擊國家的政府都要提出因應方案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

其次，基於監督行政部門的立場，她提到，要求行政部門必須完全掌握狀況審酌情勢，在了解狀況與審酌情勢，清楚美方為何對台灣課32%關稅之後，針對不合理之處，一定要據理力爭、堅定地交涉，秉持「台灣優先」原則。

吳思瑤呼籲在野黨「台灣優先、朝野團結一致對外」。對於要求行政院長卓榮泰至立法院做專案報告，她表示，就朝野協商盡速議定日期，執政黨團表示尊重國會的監督，也主張國會強力的監督。（編輯：張若瑤）1140403

#川普
#吳思瑤
#國會
#賴清德
#民進黨
#立法院
#朱立倫
#卓榮泰
#國民黨
#對等關稅
川普
對等關稅衝擊越泰台商 安永：供應鏈重整爭稅率優惠向美爭降稅 專家：汽車和保健食品可做為台灣談判籌碼
卓榮泰
美開徵對等關稅 藍籲賴總統說明、卓榮泰至立院報告美對台開徵32%對等關稅 政院︰強烈不合理將嚴正交涉
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美祭對等關稅 專家：直接拖累中國經濟成長
59
更多編輯台推薦新聞：