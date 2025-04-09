對等關稅衝擊 蔡明彥：已透過戰略溝通管道反映立場

（中央社記者吳書緯台北9日電）美國總統川普提出對等關稅，國安局長蔡明彥今天表示，總統指示國安團隊啟動台美戰略溝通，上週末已透過管道和美方反映台灣立場；他說明，後續要注意是否掀起一波關稅戰、是否有保護主義浪潮在國際金融體系出現，以及有無雙邊或多邊FTA合作倡議成形。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。蔡明彥上午進入會議室前接受媒體聯訪。

針對等關稅的因應，蔡明彥指出，首先是美國的關稅政策對全球經貿產生的影響非常深遠，台灣政府所採取的不是報復，而是去提出比較具體的方案，確保台灣本身的產業與利益，這也是總統賴清德率領府院團隊，與產業界有非常多的溝通跟座談，了解高科技產業與傳統產業，可能受到的影響跟衝擊，並提出短期應急方案與中長期的產業布局發展。

其次，蔡明彥表示，賴總統也有指示國安團隊啟動台美之間的戰略溝通，所以上週末也透過管道和美方反映台灣對於台美關稅協商的立場，而美國白宮的資深官員也已經對外證實雙方的管道已經有啟動進行相關溝通。

蔡明彥說明，第三個部分是政府針對台美關稅協商，做必要的準備與因應，賴總統與府院團隊已經召開非常多次的會議，討論的重點有包括啟動零關稅的協商與撤除非關稅的貿易障礙，以及加強對美投資與採購，並加強策進管制「洗產地」與出口管制，透過充分與全面的協商準備，希望美方一旦同意台美的協商後，雙方可以很快的對焦，推動相關的協商進展。

媒體關切，對等關稅是否會導致中國拉攏其他國家，形成新的集團對抗趨勢。

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蔡明彥回應，現在國際上各國有幾種不同的反應，第一種就是對中國進行報復，或是歐盟與加拿大針對特定的品項進行報復；第二種是部分國家與美國進行必要的協商，屬於第二種國家是最多的，根據美國所公布的數據，約有70多國希望和美國展開關稅磋商；第三種是有一些國家還在做評估與觀望。

蔡明彥強調，後續需要注意的重點首先是否會掀起一波關稅戰，其次為是否有保護主義的浪潮在國際金融體系出現，最後則為有無雙邊或多邊的自由貿易協定（FTA）合作倡議成形，這幾個部分是美國的新的關稅政策提出後，對於國際經濟環境可能產生的影響與後續發展，也是國安局觀察的主要重點。（編輯：張若瑤）1140409