民團籲立院支持國家語言政策推進 勿阻台語發展空間

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（中央社記者王揚宇台北9日電）台語政策推動聯盟今天召開記者會，說明文化部推出的「培育台語家庭計畫」執行狀況，也呼籲立法院支持國家語言政策的穩健推進，勿因政治考量而阻擋台語未來的發展空間，地方也應與中央攜手合作，讓台語真正回到生活中。

李江却台語文教基金會執行長陳豐惠、台灣台語路協會理事長董力玄等台語政策推動聯盟代表團體今天與民進黨立委張雅琳、台北市議員何孟樺、新北市議員黃淑君在立法院召開記者會，提出相關主張。

台語政策推動聯盟表示，文化部去年12月推出「厝內的台語聲－培育台語家庭計畫」，希望鼓勵家庭成員於日常生活中使用台語，營造自然的母語學習環境，文化部也與各地政府與民間團體合作，在全台舉辦多場台語推廣活動，聯盟樂見政府正視台語的世代傳承，為語言復振打下基礎。

台語政策推動聯盟質疑，然而盤點全台地方政府執行情況發現，逾半數縣市未提案參與該計畫，部分更由與台語無關的單位承辦，可見地方對於台語政策普遍缺乏制度化的支持。

台語政策推動聯盟指出，文化部原擬定第2期延續補助地方執行的「培育台語家庭計畫」，因立法院大幅刪減相關預算，使得原本編列的新台幣285萬元宣導費被全數刪除，輔導訪視團的差旅費也遭刪減。此外，公視台語台的預算被刪凍26%，衝擊節目開發製作與台語內容生態。

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張雅琳表示，很多縣市未申請該計畫，了解原因後發現，很多縣市不清楚要如何進行，文化部要派輔導團到各縣市去，但相關預算被在野立委刪除，無法作宣傳工作。

台語政策推動聯盟最後呼籲，立法院應恢復合理預算審查流程，支持國家語言政策的穩健推進，勿因政治考量阻擋台語未來的發展空間，地方政府也應勇於承擔推廣責任，與中央攜手合作，讓台語真正回到家庭、社區與生活中，實現語言平權與文化永續。（編輯：翟思嘉）1140409