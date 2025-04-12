駐斐濟代表接受當地媒體專訪 強調行動支持斐濟發展

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（中央社記者李宗憲雅加達12日專電）駐斐濟代表周進發接受斐濟媒體專訪指出，台灣對於與斐濟建立的長期友誼充滿信心，將持續以實質行動支持斐濟永續發展。

斐濟媒體「杜瓦塔」（Duavata News）11日刊登周進發的專訪。文中指出，由於中國向斐濟政府施壓，要求限制與台灣的外交關係，因此台灣在維持與斐濟的關係上，持續面臨挑戰；但周進發仍持樂觀態度，對兩國關係充滿信心。

周進發表示，台灣與斐濟的關係早已超越政府層級的外交互動，更多是建立在與斐濟人民長期互動、相互信任與合作的基礎上。

他說：「我們不是單純進行政府之間的外交往來，而是致力於與斐濟人民建立深厚情誼。我們始終關注的是斐濟人民的福祉與國家的永續發展。」

周進發指出，台灣在斐濟推動的各項合作計畫，除執行傳統性各項外交任務之外，也逐步轉型為全面夥伴關係，如聚焦於農業、教育、社區建設等實質領域，展現台灣以軟實力為核心的外交模式，強調能力建構與合作共榮，而非短期利益或政治施壓。

他表示，在農業方面，台灣技術團在斐濟的努力取得豐碩成果。台灣以熱帶與亞熱帶農業技術見長，透過「果樹改良與繁殖計畫」，協助斐濟提升芭樂、火龍果等水果的品質與產量，並透過接枝與病害管理等技術，大幅改善果樹抗病力與農民收益。

另外，台灣技術團也推動「蔬菜生產與示範計畫」，引進溫室種植、滴灌灌溉與環保病蟲害防治技術，協助斐濟農民因應氣候變遷挑戰，提升農業生產能力。

周進發指出，這些技術推廣同時配合培訓課程與工作坊，強化農民對土壤管理、種苗繁殖與氣候韌性農業的理解與應用。

在教育領域，台灣提供多項獎學金給斐濟青年，協助他們赴台灣深造，涵蓋科技、農業與醫學等重要領域。周進發說：「我們希望透過教育投資，培育出能為斐濟未來發展貢獻心力的新一代人才。」

面對中國在太平洋地區日益加強的影響力，周進發重申，台灣的立場一貫清晰且堅定，即與斐濟建立基於尊重與共同民主價值的合作關係。

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他強調：「我們相信，斐濟與其他太平洋國家一樣，有權利選擇多元合作夥伴。我們不是來施壓或干預，而是來協助、合作，在我們擅長的領域攜手共進。」

周進發指出，台灣始終尊重斐濟的主權與自主外交決策，並以人民利益為優先，致力於成為斐濟永續發展路上的可靠夥伴。（編輯：陳妍君）1140412