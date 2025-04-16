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藍控惡罷 綠中常會播馬英九2006「挺人民罷免」影片

2025/4/16 17:55（4/16 18:12 更新）
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圖為民進黨先前舉辦「人民是頭家」政策宣講會，號召群眾支持大罷免行動。（中央社檔案照片）
圖為民進黨先前舉辦「人民是頭家」政策宣講會，號召群眾支持大罷免行動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北16日電）國民黨指民進黨惡罷，民進黨今天向中常委播放一段影片，內容是前總統馬英九2006年擔任台北市長時，向群眾發表支持罷免看法；影片中，馬英九提到，「人民以頭家的身分，拿權力回來就是罷免，所以罷免在民主政治，是跟選舉一樣普通的事情」。

公民團體發起罷免藍委，二階段連署持續進行。民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤提到各地民團連署狀況，並指民進黨立委在立法院本業外，也積極支援，不會讓公民團體孤單。

與會人士轉述，民進黨秘書長林右昌在黨務報告提到，8場人民是頭家政策宣講活動已順利完成，黨公職正持續積極提供民團協助；而民進黨立委被國民黨發起惡意罷免，中央黨部在法律協助、論述與組織，都會持續給予支持。

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與會人士轉述，中常會上還播出一段影片，內容是馬英九2006年6月在遊行會場喊話，支持罷免前總統陳水扁。馬英九提到，「人民以頭家的身分，拿權力回來就是罷免，所以罷免在民主政治，是跟選舉一樣普通的事情」。

馬英九在影片中並說明，「民主政治就是民意政治跟責任政治，當民意已經不支持你，你的政治責任沒有辦法再承擔的時候，你就應該自己下台，不要等人來罷免你」。（編輯：林克倫、張若瑤）1140416

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