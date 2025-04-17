賴總統：詐騙已成生態系 政府有邪不勝正打詐決心

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（中央社記者葉素萍台北17日電）總統賴清德今天說，「詐騙已經成為一個生態系」，打擊黑金槍毒詐，他不相信道高一尺、魔高一丈，政府一定要有邪不勝正的決心；他也勉勵大家要有菩薩慈悲心，「地獄不空，誓不成佛」，詐騙沒有解決，努力就不會停止。

賴總統今天出席「2025斥詐風雲論壇」，他提到，行政院成立打詐辦公室，協同各部會橫向聯繫、積極作戰，中央跟地方政府合作、跟民力協防，要把詐騙傷害降到最低。

總統說，他就任後，積極尋求立法院朝野支持，通過打詐新四法，加重刑責、源頭管理阻詐，並讓政府透過法律實質幫助受害人；今年打詐綱領升級為2.0，除了識詐、堵詐、阻詐、懲詐，多加「防詐」。

賴總統說，網路平台、廣告平台的廣告主一定要實名制，利用人工智慧新興科技，每年在社群媒體掃除詐騙廣告5000到1萬則；建立虛擬貨幣查證制度；今年還增加預算73億元打詐。

他說，政府成立打詐儀表板，公布每天案件詐騙金額，有助提升民眾識詐能力；打詐成果不能只公布今年度成果比去年度成果進步，因為成果可能是冰山一角，應公布每天實況作為努力目標。

總統說，詐騙不會單獨存在，過去金光黨也是一群人，現在高科技時代，「詐騙已經成為一個生態系」，詐騙常常跟黑金槍毒是同一個集團，政府要不斷拿出掃黑決心、打擊黑金槍毒詐，一個個縣市、一次次，「我不相信道高一尺、魔高一丈，我們是政府耶，大家都學有專精，一定要有邪不勝正的決心。」

總統說，詐騙破獲數字代表人民受害程度，要有菩薩慈悲心。地藏王菩薩曾經說「地獄不空，誓不成佛」，詐騙如果還存在，詐騙沒有解決，努力就不會停止，政府與執法單位要有這樣的慈悲心。

賴總統並提醒社會大眾，面對詐騙可疑案件，「停、聽、看」。統計顯示70%是投資理財詐騙，要非常小心「報好康」。面對理財投資機會，優先思考是否詐騙，看看詐騙儀表板，有無相同故事，不要急著匯錢。

他說，如果有電話、假冒警察、檢察官、稅務局或政府單位，要打電話、親自到該單位，或到附近派出所查證；只要涉及交出帳戶、匯錢，一定要查證。

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總統說，參與詐騙集團有些是科技人，「君子愛財、取之有道」，若明知是詐騙集團，不要為虎作倀。如果科技人都不參加、黑道組織再厲害也沒這本事。若不慎參加，趕快退出，並跟政府舉報。

他勉勵警政署要抓到背後犯罪集團，不要看到車手就馬上收線；打詐工作一天天進步，讓人民受害逐漸降低，讓台灣社會趨於安定。（編輯：翟思嘉）1140417