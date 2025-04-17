藍指花蓮罷團領銜人領補助 綠批國民黨霸凌小公民

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（中央社記者葉素萍台北17日電）罷免國民黨立委傅崐萁領銜人李美玲遭爆所屬社區協會獲政府新台幣近千萬元補助，民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨為了政治立場，連造福地方的社區工作者都要人格抹殺，國民黨大鯨魚霸凌小公民。

李美玲遭爆所屬社區協會獲政府近千萬元補助，國民黨團副書記長翁曉玲今天表示，如果公家預算被民進黨政府拿去豢養側翼團體，是非常惡質的做法，國民黨會繼續追查，呼籲檢調盡速介入調查，是否有圖利或濫用補助的情事。

對於藍委的指控，李美玲回應，若特定政黨人士覺得不法，「本人願意接受調查」，歡迎檢舉，呼籲不要用烏賊戰術的惡劣抹黑攻擊、混淆視聽，干擾這次的公民行動。

吳崢今天透過臉書表示，國民黨對準花蓮「拔傅」領銜人展開低劣的抹黑攻擊，完全展現國民黨大鯨魚霸凌小公民的一條龍手法。

吳崢說明，李美玲長期深耕花蓮鳳林，與在地居民長期無償投入社區再造、地方創生。2014年在李美玲與夥伴的努力下，鳳林鎮獲得「國際慢城組織」肯定，成為台灣第一個受認證的慢城，李美玲也站上荷蘭的國際頒獎台。

吳崢提到，李美玲當時不僅獲得多家媒體專訪，甚至時任花蓮縣長傅崐萁，也大力讚揚鳳林成為國際認證的慢城，說中央補助能讓花蓮更好，而且連傅崐萁的地方主任都一起參與李美玲的協會。

另外，民進黨下午透過新聞稿表示，民進黨發言人韓瑩、青年部主任黃聖文、客家部代理主任黃駿翔今天前進花蓮聲援罷團，在直播節目「午青LIVE」指出，國民黨一貫的手法，就是抹黑反對的聲音是側翼。

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韓瑩強調，李美玲早已卸任協會理事長，而現任理事就是傅崐萁選區鳳林服務處的主任，照國民黨的說法，「傅崐萁的主任也是民進黨養的側翼嗎？」李美玲只是長期關心花蓮在地社區發展的公民，一個正常申請補助的團體，此時遭刻意攻擊，很明顯是要阻止排山倒海的「罷傅」民意。

至於連署書重簽一事，民進黨指出，有心人士寄出錯誤格式連署書，企圖干擾罷免順利進行，微光花蓮團隊今天才會寄出正式的信件附上正確連署書，民眾若發現錯假連署書請通知罷團。（編輯：林克倫、張若瑤）1140417