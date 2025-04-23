加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賴總統追思方濟各 外交部全力爭取親赴教宗喪禮
首頁 / 政治

國安會缺席外委會挨批 綠委：依憲法不至立院報告

2025/4/23 11:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北23日電）繼立法院司委會日前表決譴責國安會秘書長吳釗燮缺席專題報告，國安會今天再缺席外委會專題報告，藍委批漠視民意；綠委回擊，國安會非政策執行機關，不至立院報告備詢符合憲政，立委逾越法律、憲法通過議案，導致一年來亂象。

立法院司法及法制委員會21日針對「軍事審判專庭之執行現況，並就共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機制，提出檢討報告及防制措施」進行專題報告，國民黨籍召委吳宗憲指國安會未請假，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委王鴻薇認為藐視國會，臨時提案譴責吳釗燮，司委會表決6票比5票通過譴責案。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部、國安局、外交部等機關首長，報告「近期國軍、外交部、總統府、國安會遭共諜滲透，其影響國安層面、範圍及未來人員考核管制之具體作法」，並備質詢。

總統府、國安會未派員出席，國民黨籍召委黃仁表示，安排這次會議是因近期爆發多起共諜案，涉及層面之廣、層級之高令人擔憂，除國軍人員之外，更包括總統府、國安會、外交部等；令人遺憾的是，總統府及作為總統諮詢機關的國安會，拒絕派員出席專題報告會議。

黃仁指出，共諜案涉案人員中，又有總統賴清德所聘任的諮議，以及國安會秘書長吳釗燮關係密切之人，兩單位秘書長更應出席以釐清事態。

黃仁認為，總統府及國安會拒絕出席，這不僅是對民意的漠視，也是變相在隱瞞真相，企圖粉飾太平，對此感到失望、遺憾與不解，兩位應當深切檢討，並重新考量應盡義務，向全民交代。

民進黨立委王定宇則回擊，立委應依照法律行事，立法院決議也不能逾越憲法，國安會該不該來立法院備詢，不用看賴政府、蔡政府這兩任，可看馬政府那一任。

王定宇提及，依據中華民國憲法增修條文第2條第4項，及國家安全會議組織法第2條第1項規定，國安會為「總統決定國家安全有關大政方針之諮詢機關」，並非政策執行與處置機關，除涉及該會有關的法律案及預算案經程序送立法院審議外，不宜至立法院報告備詢，以符憲政體制。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王定宇反問，立委可以找到很多偉大理由，如負責、國家安全等，但國家綱常若可以不照法律進行，任何了不起的理由都可以踰越法律跟憲法，通過違憲決議案、無效擴權案，「立法院過去一年的亂象、人民憂慮不就是來自於此嗎？」

王定宇說，所有會議都可以開，該來備詢就來備詢，但是要根據法律跟憲政。（編輯：蘇志宗）1140423

王定宇
凱道拒絕統戰大會 綠委現身力挺大罷免郭姓男子涉恐嚇立委吳思瑤遭聲押 士院裁定限制住居
吳釗燮
何仁傑涉共諜案 林佳龍：一等諮議應特殊安全查核美國跨黨派參議員拜會吳釗燮 交流區域安全情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：