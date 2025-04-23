罷免二階連署 台中罷藍委3選區最後衝刺

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）罷免二階連署進入倒數階段，台中市罷藍委3選區民團今天公布，連署份數還差3000到9000份不等，呼籲全力支持完成最後1哩路，收件截止日期將延長到5月4日。

全面罷免協會今天召開記者會，包括女力護國計畫發言人嚴雯馨、中二「解顏團隊」總召曾小姐、中三「拒瓔團隊」發言人Connie及中八「一罷擊臣」領銜人廖芝晏等人出席，會中共同號召原台中縣區的選民站出來，參與不適任立委第二階段罷免連署。

全面罷免協會表示，這次在大罷免行動扮演支持台中市6區罷藍委公民團體的角色，二階連署進入最後關鍵時刻，將針對中二、中三及中八等3個選區投入資源派報，原定4月底截止收件，將延後到5月4日，呼籲市民儘速參與連署及寄回。

曾小姐在會中表示，中二選區沒有地方系統累積連署份數，法定門檻是3萬278份，目前連署份數約2萬5000份，還差約6000份。

Connie指出，中三選區還差最後1哩路，但走得並不輕鬆，法定門檻2萬6016份，到昨天共收到約1萬7000份，還需要9000份。

廖芝晏在提到連署過程中，志工遭受咆哮謾罵及連署站不斷遭檢舉遷移時，忍不住哽咽落淚，她說，中八選區門檻是2萬1060份，目前收到1萬8000多份，僅剩3000份就可過門檻，再收到5000份就安全過關。

對於罷團的發言，中三選區國民黨立委楊瓊瓔表示，從當選最年輕省議員到連任多屆立法委員，一直在和自己比賽，永遠不忘初衷，認真打拚，辛勤努力，兢兢業業，從不敢鬆懈，感謝鄉親每次用選票給予實質肯定，做她的後盾。

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中二選區國民黨立委顏寬恒辦公室回應說，民進黨已經動員全部黨公職，甚至還在議員的服務處進行連署，罷免團體竟然還說他們沒有系統在收集連署，根本就是睜眼說瞎話、說謊不打草稿；罷免團體公然造謠，還在全部的選區派發文宣，這樣沒有理由的罷免，不會被人民接受。

至於中八選區國民黨立委江啟臣，在中午之前仍未取得聯繫。（編輯：吳素柔）1140423