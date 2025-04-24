房東分離課稅 李慶華：不是非常公平的所得稅制

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（中央社記者林敬殷台北24日電）針對外界提議推動房東「分離課稅」，財政部次長李慶華今天表示，對於房東的所得不一定會有納稅情形的人並不利，對於高所得者，反而享受租稅優惠，分離課稅不是個一件非常公平的所得稅制，應該要審慎評估。

立法院財政委員會今天舉行「因應房價高漲，為有效協助租屋族與首購族，研擬提高房屋租金扣除額及首購族之房貸利息支出比照房屋租金列為特別扣除額之修法」公聽會。

財政部次長李慶華口頭報告指出，為照顧弱勢族群租屋需求，落實居住正義政策目的，政府於113年1月3日修正公布所得稅法，將房屋租金支出改為特別扣除額，並大幅提高扣除額度上限至新台幣18萬元及增訂排富規定，以減輕租屋者負擔。由於修法後今年5月是第1次申報適用，建議視實施情形評估成效。

至於購屋借款利息，李慶華建議宜維持為列舉扣除額。

她說，111年度全國申報戶列報總扣除額占全國綜合所得稅總額比率高達62%，全部課稅所得中，僅餘38%所得應負擔所得稅。另以綜所稅家戶納稅情形分析，293萬申報戶（占全部申報戶44%）毋需繳稅、236萬申報戶（占全部申報戶之36%）適用5%稅率，計有80%之申報戶免稅或適用5%稅率，顯示經過歷年所得稅制優化，已有效減輕中、低所得者租稅負擔。

對於立委與專家學者建議推動房東「分離課稅」，李慶華表示，現在的所得都是綜合所得課稅，是可以扣除免稅額、扣除額、現行法律規定可以扣除項目等相關費用，是適用不同的稅率，可以從0稅率，或者適用5%到40%稅率。

李慶華說，若採用分離課稅，其效果不管是任何所得分離課稅，都是單一稅率，即使綜合所得本來不用繳稅，房東這筆租金所得變成要按照分離課稅的稅率來課稅，對於房東的所得不一定會有納稅情形的人，反而不利。

李慶華表示，相反的，對於高所得者，適用20%、30%、40%稅率的人，反而享受租稅優惠，分離課稅不是個一件非常公平的所得稅制，應該要審慎評估。

對於立委賴士葆指出，若擔心高所得房東受惠，可設限其適用資格，可以排除。李慶華表示，即便查核多年，仍有大量房東不願配合申報，不願意就是不願意，稽徵機關應加強主動查核，不能期待房東自動揭露租金收入。

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此外，針對租屋族在申報租金支出扣除時，常面臨房東不願配合的問題，學者專家建議，應列為加強查核對象，李慶華說，房東若不允申報，房客可主動向國稅局申訴，財政部會請國稅局入案列為查核重點。

針對民眾黨立法院黨團提案，主張調高租金支出特別扣除至25萬元，李慶華表示，加上內政部的租金補貼，1年大概就有27萬元，已高於民眾黨提案。賴士葆指出，那調高到35萬元就好。李慶華說，先看今年申報結果再來討論，還是要審慎評估。（編輯：黃國倫）1140424