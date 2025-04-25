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特別條例草案 吳思瑤盼韓國瑜促成朝野理性討論

2025/4/25 11:50（4/25 13:01 更新）
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民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（右）25日上午在立法院議場外接受媒體聯訪，回應相關時事議題。中央社記者吳家昇攝 114年4月25日
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（右）25日上午在立法院議場外接受媒體聯訪，回應相關時事議題。中央社記者吳家昇攝 114年4月25日
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（中央社記者林敬殷台北25日電）行政院會昨天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，行政院長卓榮泰28日上午將拜會立法院朝野黨團，也呼籲立法院長韓國瑜促成朝野理性正向討論，順利通過特別條例及後續預算。

美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策，一週後表示暫緩90天實施。行政院會24日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案的預算規模為新台幣4100億元，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電與勞健保基金。

吳思瑤表示，特別條例預算規模從先前的880億元，擴大加碼到4100億元，這是正面回應在野訴求，回應朱立倫及國民黨立委的訴求。條例內容面向除了短期關稅衝擊，更把握契機布建中長期的國家經濟發展需要，及國家經濟韌性的建立，這是一個「All In One」的條例。

吳思瑤說，特別條例擴大加碼，是回應在野黨需求，不只是短期，也要因應中長期經濟產業發展，強化國家經濟韌性，還包含國土安全韌性，財源是妥善使用歲計賸餘，將利益分享於民，全民分享經濟發展紅利，擴大照個產業及社會，並強化國土韌性。

對於媒體詢問在野黨質疑特別條例中包含撥補台電1000億元，是否為借屍還魂，吳思瑤表示，在野黨立委常講，政府要全力顧民生、穩物價、抑制通膨，台電1000億元撥補就是避免未來被迫漲電價造成民生物價波動，在野黨立委應該回頭看看自己曾說過的話。

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吳思瑤表示，行政團隊因應川普關稅衝擊，先前展開基層產業聆聽之旅，補貼台電納入特別條例，正是產業界提出的建議，不希望電力成本成為產業營運的壓力，產業對政府用1000億元撥補台電是支持的。

吳思瑤說，面對關稅政策衝擊，穩物價、顧民生、抑制通膨是重中之重，補貼台電也有非常重要的效果。因此，特別條例涵蓋產業面需求、穩定物價作為，擴大民生弱勢，是全方面的計畫，希望在野黨支持。（編輯：蘇志宗）1140425

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