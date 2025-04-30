賴總統主持將官晉任 提醒中共滲透竊密要加強保防

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（中央社記者葉素萍台北30日電）總統賴清德今天主持「中華民國114年5月份將官晉任授階典禮」表示，中共不斷利用各種滲透行為，意圖竊取台灣的國防機密，破壞國家安全，他希望將軍們落實「保衛國防安全」的核心價值，加強保防安全工作，共同為國家安全築起堅實防線。

這波包括2人晉任中將、11人晉任少將。陸軍少將陳俊源升任澎防部指揮官，並晉任中將；國防部政戰局軍事新聞處長孫立方少將升任國防部政務辦公室主任並晉任中將；國防部通資次長室綜合處處長雷詠淇調任通次室資電處長，並晉任為陸軍少將，成為陸軍官校女性正期畢業生晉任將官的第一人。

賴總統今天主持「中華民國114年5月份將官晉任授階典禮」，他恭喜晉任的將官，每一次的晉升都是長年努力與堅持成果，同時代表肩負的責任更加重大。總統向將官和眷屬表達誠摯恭賀，也期待大家以更高標準，為國軍為國家貢獻心力。

賴總統恭喜陳俊源、孫立方晉任中將，他說，出身砲兵的陳俊源，在任職43砲指部及砲訓中心指揮官期間，督導執行各項教學及備戰工作，不僅精進砲兵的火力運用，更為國防戰力打下堅實的基礎。

總統說，孫立方曾接受美國國防資訊學校公共事務軍官訓練，並於2024年獲選入該校名人堂，成為唯一入選的台灣軍官，大家同感光榮。在擔任國防部發言人期間，針對國防政策，都能精準研提輿情溝通與應處建議，展現高度專業素養和沉穩氣度，提升國軍整體形象。

賴總統也恭喜雷詠淇等11人晉任少將。他表示，大家不論是在戰備演訓、衛勤醫療或是國防政務、指管通情、 遠洋巡護等領域都全力以赴，讓國防力量更強大，感謝在場每一位將軍在崗位的努力和付出。

另外，總統提醒，當前國際地緣政治局勢變化快速，台灣更面臨威權主義擴張的威脅，除了日益增強的灰色地帶侵擾，中共也不斷利用各種滲透行為，意圖竊取台灣的國防機密，破壞國家安全。

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總統表示，今年3月他針對台灣面對的國安及統戰威脅提出17項因應策略，與此同時，官兵警覺的提升，也是關鍵。他希望，將軍們都能在各單位部隊，以人為本，落實「保衛國防安全」的核心價值，加強保防安全工作，共同為國家安全築起堅實的防線。

他也說，要努力提升自我防衛能力，政府除了持續進行國防改革、添購新式武器及裝備，也期待將軍們拋棄慣性思維，以更靈活、創新、務實的理念，發揮現代化軍隊的效能，增強整體國防實力。（編輯：謝佳珍）1140430