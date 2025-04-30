許銘春疑濫用就安基金 綠廉政會要求儘快到會說明

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（中央社記者葉素萍台北30日電）前勞動部長許銘春疑用就業安定基金辦音樂會、拍攝沙龍照引起非議。民進黨廉政會今天討論此案，廉政會主委邱駿彥會後受訪表示，廉政會決定儘快請許銘春到廉政會說明。

許銘春疑用就業安定基金辦音樂會、拍攝沙龍照引起非議，並遭告發涉貪污等罪。

民進黨廉政會今晚召開例行會議，邱駿彥會後受訪表示，去年11月就著手調查此事，也跟相關單位徵詢資料，審計部是最近才提出報告，檢調則仍在調查；廉政會今天經過嚴謹討論，比對審計部、勞動部針對就安基金相關報告，廉政會決定「儘快請許銘春到會說明釐清」。

邱駿彥說，審計部報告呈現，有5000多萬元不符合就安基金使用，但審計部也沒有特別明指何人使用，所以才要請許銘春到廉政會說明。

邱駿彥表示，程序上發文後，當事人20天內必須回覆，若案情緊急的話，也會開臨時會處理。

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無黨籍前台南市議長郭信良等人涉光電開發弊案，民進黨台南市議員李偉智被調查。廉政會今天也討論此案，邱駿彥說，李偉智是以證人身分被傳喚、無保請回，因此廉政會未立案，但未來案情若有其他發展，會再重新檢討。

另外，邱駿彥表示，民眾黨立委黃國昌質疑前民進黨立委陳歐珀涉吸金案，民進黨廉政會沒有處理，似乎在包庇，但其實民進黨廉政會早在2023年5月就針對陳歐珀無償使用他人房屋，予以警告處分，藉此提醒其他從政黨員注意。（編輯：林興盟）1140430