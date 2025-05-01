政院：軍公教加薪作業時間略有不同 5月陸續入帳

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（中央社記者賴于榛台北1日電）行政院長卓榮泰日前表示，軍公教加薪將在5月發放，但傳出部分公務員尚未收到。行政院今天解釋，行政院人事總處已經把相關待遇調整發布給各主管機關，除須經過計算，各地方政府與機關的作業時間也不同，但5月都會陸續入帳。

外界關注軍公教加薪3%何時入帳，卓榮泰日前在立法院備詢時表示5月就會發放，但有媒體報導指出，部分地方政府公務員並未收到，中央機關公務員則是已經有人加薪入帳。

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對於公務員加薪入帳時間出現落差，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時強調，日前行政院人事總處已經把相關待遇調整發布給各主管機關處理。

李慧芝說，除了軍公教外，約聘雇也在這波調整當中，另外加班費、退撫基金等都要重新計算，若是遇到人員離退職或是調動單位也必須進行調整，加上各地方政府與機關作業時間不同才會出現有些公務員加薪款項尚未入帳情況，但可以確定的是，5月相關加薪會連同1月到4月部分陸續入帳。（編輯：林淑媛）1140501