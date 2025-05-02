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罷團2階送件 游顥：操作對立是對南投最大傷害

2025/5/2 17:02（5/2 17:11 更新）
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罷免國民黨立委游顥團隊2日前往南投縣選舉委員會送交第2階段連署書，領銜人林敬桐（前左3）及多名志工在遞交前齊聲振臂喊口號。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年5月2日
罷免國民黨立委游顥團隊2日前往南投縣選舉委員會送交第2階段連署書，領銜人林敬桐（前左3）及多名志工在遞交前齊聲振臂喊口號。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年5月2日
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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）罷免中國國民黨籍立法委員游顥團隊今天到南投縣選舉委員會，送交第2階段連署書；游顥表示，操作對立是對南投最大傷害，而後期連署書數量飛速成長，令人懷疑連署來源。

罷免游顥領銜人林敬桐與多名志工送交2萬3238份連署書，林敬桐說，南投第2選舉區選出的游顥從未在國會為南投人爭資源，反而一再提爭議法案，未能有效代表南投地方聲音。

林敬桐說，法定門檻1萬9833份，送交2萬3238份代表基層怒火成為具體行動，送件不只是階段成果，也是下一場更大戰役號角；不到60天完成徵求大量連署書，是眾多志工日夜奔走與縣民自發相挺，但數量尚未達「安全門檻」，送件後將持續努力徵求連署書，直到選委會公告通過第2階段，得以進入投票階段。

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游顥告訴媒體，連署過程有他黨幹部教唆「碰瓷」、找外地吸毒犯罵南投人、與民主進步黨有淵源的林敬桐找外地工讀生以不正當、脅迫長輩方式簽連署書。

他說，罷團脅迫選委會須依罷團送件數照單全收，這是真正民主嗎，還有許多過程開民主倒車，包含盜用他人帳號發動罷免，罷團等應深刻檢討對南投有什麼貢獻，還是只想藉操作對立，獲取政治紅利。（編輯：李明宗）1140502

#中國國民黨
#民主進步黨
#游顥
罷免國民黨籍立委游顥團隊2日前往南投縣選舉委員會送交第2階段連署名冊，罷免團隊表示，法定門檻1萬9833份，這次共送交2萬3238份，代表基層怒火成為具體行動。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年5月2日
罷免國民黨籍立委游顥團隊2日前往南投縣選舉委員會送交第2階段連署名冊，罷免團隊表示，法定門檻1萬9833份，這次共送交2萬3238份，代表基層怒火成為具體行動。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年5月2日
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