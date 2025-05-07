國民黨：民調顯示 過半民眾認為政府只會搞政治動員

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨今天公布最新民調，57.2%民眾認為，面對全球經濟風暴，政府拿不出對策，只會搞政治動員大惡罷；國民黨智庫副執行長凌濤說，面對國際經貿危機，民進黨唯一對策就是發起大惡罷，根本就是「台幣大升值，民主大貶值」。

國民黨今天召開記者會，公布最新民調，國民黨立委葛如鈞表示，對於民進黨推動非核家園，台灣未來將用火力發電，民調顯示「不太支持」與「非常不支持」的高達將67.7%。5月17日核三廠2號機停止運作後，火力發電占比可能高達83%至85%，目前火力發電原料97%從國外引進，將造成台灣能源韌性、能源安全，甚至引起國家安全相關問題。

葛如鈞說，美國在台協會（AIT）處長谷立言從3月迄今一再提示，美國可以在包括核能等先進能源上支持台灣，政府卻沒反應；外媒大篇幅報導「非核家園北京最愛」，政府為何不斷持續錯誤政策，公投早已通過以核養綠，核能合理合法，政府要重視民意，能源政策不能一錯再錯，趕快讓台灣經濟導回正軌。

凌濤表示，面臨台幣大升值，美方大關稅，有人批評「政府沒提出有效對策，都在做大罷免的政治動員」，民調顯示有高達32.8%受訪者非常支持這項說法，還算支持的有24.4%，共計有57.2%的民眾認為，面對全球經濟風暴，政府還在搞政治動員、大惡罷非常不妥。

凌濤指出，桃竹苗有高達72.4%的人同意政府沒有在處理經濟危機還在搞惡罷，在台北的罷免熱戰區也有高達66.4%的民眾認為政府都在政治動員；年齡部分，40至49歲是最關心台灣經濟發展的族群，有高達73.6%民眾覺得政府在搞政治不搞經濟，連民進黨支持者都有3成認為如此。

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國民黨副發言人鄧凱勛說，民進黨一心只想搞大惡罷與政治鬥爭，對於人民關心的經濟民生問題束手無策，連台幣升值都可以怪在野黨，令人匪夷所思。再次呼籲總統賴清德懸崖勒馬，在台灣面對世界變局時，應團結一致因應這些重大考驗。

國民黨今天公布的民調是委託十方民調公司，於5月2日至5日進行，共完成1102份有效樣本。在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.95個百分點。（編輯：蘇志宗、蘇龍麒）1140507