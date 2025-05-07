加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
毒駕男撞康橋單車隊釀7傷 彰檢起訴從重求刑10年
首頁 / 政治

國民黨：民調顯示 過半民眾認為政府只會搞政治動員

2025/5/7 12:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨今天公布最新民調，57.2%民眾認為，面對全球經濟風暴，政府拿不出對策，只會搞政治動員大惡罷；國民黨智庫副執行長凌濤說，面對國際經貿危機，民進黨唯一對策就是發起大惡罷，根本就是「台幣大升值，民主大貶值」。

國民黨今天召開記者會，公布最新民調，國民黨立委葛如鈞表示，對於民進黨推動非核家園，台灣未來將用火力發電，民調顯示「不太支持」與「非常不支持」的高達將67.7%。5月17日核三廠2號機停止運作後，火力發電占比可能高達83%至85%，目前火力發電原料97%從國外引進，將造成台灣能源韌性、能源安全，甚至引起國家安全相關問題。

葛如鈞說，美國在台協會（AIT）處長谷立言從3月迄今一再提示，美國可以在包括核能等先進能源上支持台灣，政府卻沒反應；外媒大篇幅報導「非核家園北京最愛」，政府為何不斷持續錯誤政策，公投早已通過以核養綠，核能合理合法，政府要重視民意，能源政策不能一錯再錯，趕快讓台灣經濟導回正軌。

凌濤表示，面臨台幣大升值，美方大關稅，有人批評「政府沒提出有效對策，都在做大罷免的政治動員」，民調顯示有高達32.8%受訪者非常支持這項說法，還算支持的有24.4%，共計有57.2%的民眾認為，面對全球經濟風暴，政府還在搞政治動員、大惡罷非常不妥。

凌濤指出，桃竹苗有高達72.4%的人同意政府沒有在處理經濟危機還在搞惡罷，在台北的罷免熱戰區也有高達66.4%的民眾認為政府都在政治動員；年齡部分，40至49歲是最關心台灣經濟發展的族群，有高達73.6%民眾覺得政府在搞政治不搞經濟，連民進黨支持者都有3成認為如此。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國民黨副發言人鄧凱勛說，民進黨一心只想搞大惡罷與政治鬥爭，對於人民關心的經濟民生問題束手無策，連台幣升值都可以怪在野黨，令人匪夷所思。再次呼籲總統賴清德懸崖勒馬，在台灣面對世界變局時，應團結一致因應這些重大考驗。

國民黨今天公布的民調是委託十方民調公司，於5月2日至5日進行，共完成1102份有效樣本。在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.95個百分點。（編輯：蘇志宗、蘇龍麒）1140507

#凌濤
#北京
#民進黨
#核三廠
#國民黨
#葛如鈞
凌濤
傳檢調將赴國民黨中央黨部 檢方澄清今天未搜索罷綠委團體遭檢調約談 國民黨組律師團當後盾
葛如鈞
藍：萊豬進口新台幣升值 執政者無法解決問題應離開西葡大停電 故宮：備用電達22小時且可持續供電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

100
更多編輯台推薦新聞：