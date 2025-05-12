罷免苗栗立委二階連署未達門檻 民團：不送件

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動苗栗第1選區無黨籍立委陳超明、第2選區國民黨邱鎮軍罷免案，二階連署送件今天截止，罷團下午開記者會說，連署未達門檻，不送件。

罷團下午4時許將二階連署書送往苗栗縣選舉委員會，以人力接龍方式，把一箱箱資料搬下車、依照選區分別堆疊在選委會門口兩側，由苗1選區罷免案領銜人Ami公布二階連署數量，苗1選區所收連署書為1萬8818張、苗2選區為2萬918張。

依選罷法規定，二階罷免連署人數為該選區選舉人數的10%，換算罷免陳超明、邱鎮軍二階連署人數分別需達2萬0586人、2萬3178人。因連署份數未達門檻，Ami宣布「今天不會送件」，一旁有罷免志工頓時紅了眼眶，頻頻拭淚。

「這不是失敗，今天是我們的成果發表會」Ami表示，罷團志工自3月啟動二階連署以來，一直很努力，尤其直到昨晚都還有來自全國各地罷團志工到苗栗陪伴、支援，希望陳超明、邱鎮軍能謹記苗栗人的怒吼與憤怒，「苗栗人不會放棄，會帶著這樣的民意繼續走下去」。

罷團志工指出，接下來會視其他各地罷團需求，給予協助，持續幫忙宣講，催動3階段罷免投票，「在大罷免這場公民運動中，苗栗不會缺席」。過程中並與到場聲援的無黨籍苗栗縣議員曾玟學、民進黨籍議員陳光軒、陳品安以及前客委會主委楊長鎮等人高喊「大罷免大成功」口號。

曾玟學表示，這次近4萬人簽下二階連署書，兩區份數距離門檻已非常接近，相信熱愛苗栗的人不會放棄，未來還有努力機會，有一天，苗栗一定會迎來改變；陳光軒說，苗栗就如同台灣民主發展的縮影，會慢慢成長，今天雖然無法看到想要的結果，但絕對不是結束，只要努力堅持，未來一定可以看到民主的種子在苗栗開花結果。

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對於罷免案二階連署未達門檻，邱鎮軍受訪表示，感謝苗栗鄉親發揮高度智慧與素質，不被罷團謠言所影響，並以明確態度告訴民進黨，「選輸翻桌」絕對不是苗栗鄉親和全台人民所能認同的民主政治運作方式。他強調，未來仍將戮力扮演好立法委員角色，繼續與縣府配合推動各項重大建設。

陳超明透過文字表示，感謝選區鄉親支持，用團結守護苗栗的善良與民主，這段期間有來自四面八方給予的加油打氣，都銘感在心，會持續傾聽民意，堅持「民事不可緩」繼續用生命灌溉苗栗，為地方建設繁榮進步打拚，兌現對苗栗鄉親的承諾。（編輯：林恕暉）1140512