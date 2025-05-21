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賴清德：青年是國家未來 要全力相挺投資

2025/5/21 16:27
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（中央社記者葉素萍台北21日電）身兼民進黨主席的總統賴清德今天說，昨天他就職滿一週年，感謝黨公職協助行政團隊，一起為台灣打拚，讓國家持續前進；他並說，青年是國家的未來，是改變台灣社會的重要力量，要全力相挺投資。

民進黨今天召開中常會，賴清德向中常委表示，昨天是他和副總統蕭美琴就職一週年，在充滿許多艱辛挑戰的一年裡，他要感謝中常委與全體黨公職努力不懈，協助行政團隊，一起為台灣打拚，讓國家持續前進。

賴清德說，青年是國家的未來，是改變台灣社會的重要力量，要全力相挺投資。「青年百億海外圓夢基金計畫」已經正式啟動，第一梯次有超過660名青年，將分別前往5大洲、40幾個國家追求夢想。

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他說，培育優秀年輕政治工作者是政黨永續發展的根源，去年以他和副總統蕭美琴的選舉補助款為財源，成立了「美德青年育才計畫」；他期望透過鼓勵黨內年輕政治工作者持續進修、拓展視野，持續推進黨務發展。

賴清德表示，未來要與年輕世代繼續團結打拚，以台灣人韌性、不服輸的精神，迎接挑戰、穩健前行。他更期盼全體黨公職能繼續與行政團隊一起，結合社會各界的力量，讓台灣成為世界之光、世界和平的舵手、世界繁榮的推手。（編輯：謝佳珍）1140521

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