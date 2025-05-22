加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台鹽綠能弊案 陳啓昱等3人聲請交保遭駁延押2月
首頁 / 政治

前新北石碇區長及技士涉收賄 遭監院彈劾

2025/5/22 16:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北22日電）監察院今天表示，新北市石碇區前區長李浩榕、工務課前技士黃志仁，涉嫌在經辦災害緊急搶修復建作業工程期間收受業者賄賂，違失情節重大，因此通過2人彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

新北市石碇區前區長李浩榕、工務課技士黃志仁，涉嫌在經辦災害緊急搶修復建作業工程期間收受業者賄賂，民國112年遭台北地檢署依貪污等罪起訴。

google news透過 Google News追蹤中央社

監察院今天透過新聞稿表示，黃志仁於105年至112年辦理災害緊急搶修復建作業工程時，在開標前洩漏招標文件資訊給業者，並涉嫌自100年起陸續收受業者共新台幣570萬元賄款；此外，李浩榕自109年至112年間，涉嫌收受業者加熱菸共80條，並經常接受餐飲招待，且都未依法報備及登錄等。

監察院強調，2人除涉犯貪污治罪條例違背職務行為收受賄賂等罪嫌外，也違反公務員服務法等規定，核有重大違失，因此5月13日經13位審查委員全數審查通過監察委員蔡崇義、賴鼎銘、王麗珍所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。（編輯：張若瑤）1140522

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

30
更多編輯台推薦新聞：