藍白提2028無煤中火決議 綠將提對案反制

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（中央社記者林敬殷台北3日電）立法院會今天表決藍白立委「2028年完成無煤中火」提案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，這是假民生、真政爭的提案，民進黨團拒絕只為了救立委罷免、只為了個人問鼎政治大位，不負責任將專業的能源議題進行政治操作，將提對案反制。

核三廠2號機於5月17日除役，台灣進入非核家園，國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、楊瓊瓔、徐巧芯及民眾黨立委張啓楷提案，要求台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火的國家減碳目標。

表決前夕，吳思瑤上午在立法院議場外舉行輿情回應記者會。她拿出統計圖表表示，台中火力發電廠在1997年開始興建，到了馬英九當總統、胡志強當台中市長、盧秀燕當台中立委的時期，這一組國民黨金三角的執政期間，中火當時用煤創歷史最高紀錄。

吳思瑤指出，民進黨2016年執政後，從前總統蔡英文到現任的總統賴清德，竭盡一切努力，經由經濟部、台電多管齊下，中火成功減煤600萬噸，並幫台中空污減排有效減少77%。民進黨執政時負責任減煤、減排，這是真相，也是具體成績，不容抹滅台電員工的努力。

吳思瑤表示，藍白立委的提案是消費中火、玩弄民意，做賊喊抓賊，「是誰不斷去卡台電的執照運轉，是誰不斷用台中市府行政資源，阻擋台電減媒、減排的機組建置？」這就有如老師不改考卷，卻罵學生不考好成績一樣。

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吳思瑤說，藍白立委提案是「假民生，真政爭」、「金玉其外，敗絮其中」、「只搞民粹，不負責任」提案，羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪為了挽救自己不被罷免，比可惡更可惡，三寶立委變成三害立委。

吳思瑤表示，民進黨團會負責任提出對案，能源政策攸關國家運作的穩健，尤其是台中這幾年用電，缺口確實存在，產業也要發展，難道台中不歡迎台積電，難道台中不需要產業的供電需求，藍白不應不負責任只搞民粹，民進黨團拒絕只為了三害立委救罷免，盧秀燕為了爭奪大位，一再拿中火議題當政治提款機操作，一再消費嚴肅專業的能源議題。（編輯：楊凱翔）1140603