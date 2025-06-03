總統：民主和平繁榮3支柱 深化馬紹爾夥伴關係

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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統賴清德今天與馬紹爾群島共和國總統海妮舉行雙邊會晤，共同見證兩國簽署多項備忘錄與合作意向書。總統強調，未來台灣將持續以民主、和平及繁榮的3大支柱，與馬紹爾群島以及理念相近的國家，攜手合作，深化夥伴關係，落實互惠互助、共榮發展的目標。

總統上午在總統府前廣場以軍禮歡迎海妮（Hilda C. Heine），隨後在總統府進行雙邊會晤。

總統致詞說，去年12月他訪問馬紹爾群島，曾說台灣與馬紹爾群島是真正的一家人。他與副總統蕭美琴去年上任時，海妮率團來訪，現在他與蕭副總統就職滿週年，再次看到海妮，就像看到遠道而來的家人。

他表示，出訪馬紹爾群島時深刻感受兩國不論在醫療、農業或教育等領域的交流，都充滿雙方人民的情誼，也因為海妮長期對台灣的支持，兩國才能夠在婦女賦權、氣候變遷等更多領域上更進一步的合作。

總統指出，近年來地緣政治與政治情勢快速轉變，期待台灣與馬紹爾群島持續深化邦誼，建立更緊密的合作關係，兩人並共同見證兩國簽署多項備忘錄與合作意向書，擴大在體育、教育以及航運等領域的合作。他強調，台灣會用具體行動與馬紹爾群島一起努力，促進彼此的繁榮發展，為兩國邦誼寫下新的篇章。

總統同時感謝馬紹爾群島國會近來每年都通過「支持台灣國際參與」的決議，海妮與相關部會首長，更在許多國際場合上，強力為台灣發聲，做台灣在國際參與上，最強而有力的倡議者。

總統表示，未來台灣將持續以民主、和平及繁榮的3大支柱，與馬紹爾群島以及理念相近的國家，攜手合作，深化彼此夥伴關係，落實互惠互助、共榮發展的目標。相信在兩國共同努力下，將為雙方人民創造更多福祉，也為世界做出更多貢獻。

海妮致詞表示，今年是兩國建交27週年，馬紹爾群島共和國與中華民國台灣之間歷久彌新的友誼，讓人感到自豪，這份特別而長久的友誼，是奠基於兩國共同的南島文化，對彼此民主制度的相互尊重，以及對自由、正義與法治等核心價值的堅實承諾，更強化了這份友誼。

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她提到，中華民國台灣持續在衛生、教育、農業與氣候變遷等領域提供寶貴的支持，幫助馬國的人民與國家發展，她由衷感謝台灣提供馬紹爾學生來台的學習機會，以及台灣對馬紹爾來台就醫的人民提供照顧。

海妮也遞交一份馬國人民與政府共同通過的決議，重申感謝中華民國台灣政府與人民的支持，並呼籲聯合國立即採取行動，解決不當將台灣人民排除在聯合國體系之外的問題。（編輯：萬淑彰）1140603

總統賴清德（前右）3日以軍禮歡迎率團訪台的馬紹爾群島共和國總統海妮（前右2），並在總統府進行雙邊會晤。中央社記者鄭清元攝 114年6月3日