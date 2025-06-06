林右昌赴花蓮喊做民團後盾 藍嗆幕後黑手不演了

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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）民團發起罷免立委傅崐萁完成二階送件，民進黨秘書長林右昌今天到花蓮受訪指出，花蓮是罷免指標，會更緊密做公民團體後盾。國民黨花蓮縣黨部回應，大罷免幕後黑手就是民進黨，現在已決定「不演了」。

林右昌今天上午前往花蓮聖天宮（帝君廟）參香，會後接受媒體聯訪指出，黎明之前的黑暗，是最難度過的時候，「花蓮需要更多光明」，今天特別來點光明燈，希望台灣平安、花蓮順遂。

聖天宮也是傅崐萁常拜的廟，點了多柱光明燈，成為另類看點。林右昌說，有聽說傅崐萁點了6柱、4800盞光明燈，但「只要誠心誠意，其實光明燈一盞就夠了」，相信關聖帝君是正義的化身，會主持公道。

媒體問到這次大罷免是否將花蓮當作指標，林右昌說，立法院毀憲亂政的法案、總預算的刪減，造成政治動盪，傅崐萁就是大家所謂「國內亂局的首惡」。

林右昌指出，「罷免是公民運動，不是政黨發起的政治行動」，第三階段會更加緊密協助公民團體，尤其花蓮民進黨黨公職較少，會統籌人力跟資源，在文宣、陸戰行動及活動全力支持，做公民團體最堅實的後盾。

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國民黨花蓮縣黨部發言人吳建志回應，民進黨一再宣稱大罷免不是他們做的，大家都很清楚幕後黑手就是民進黨，現在說要全力協助大罷免，「顯示民進黨已經決定不演了」。

吳建志指出，現階段會持續做政策宣講，破除從中央到地方對傅崐萁的抹黑造謠，相信人民的選擇是智慧、理性的，不容許民進黨在花蓮撒野。（編輯：黃名璽）1140606