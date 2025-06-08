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蕭副總統：強大的台灣與偉大的美國並不衝突

2025/6/8 10:17
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（中央社記者葉素萍台北8日電）副總統蕭美琴7日出席「台灣人公共事務會青年培訓營晚宴」表示，台灣正與美國進行貿易談判，希望能就對等關稅等議題達成共識，目標是促進經濟發展，不僅讓美國更強大，也讓台灣更強大。她相信強大的台灣與偉大的美國並不衝突。

總統府今天發布新聞稿表示，蕭副總統昨晚出席「台灣人公共事務會（FAPA）」青年培訓營晚宴。

副總統以英文致詞表示，她與FAPA的緣分始於30多年前，曾在一個暑假到華府FAPA總部實習；她在實習期間學到很多，包括華府如何運作，以及台美人社群如何致力於推動台美夥伴關係，並為台灣的民主與人權發聲。非常感謝當時有一群跨黨派美國國會議員，堅定支持台灣的人權、民主以及與台灣人民的關係。

副總統指出，當前台灣面對許多嶄新、更加艱鉅挑戰，包括灰色地帶侵擾、軍事威脅、新興科技挑戰、經貿壓力以及全球經濟快速轉變等。不僅要維護與深化民主與基本人權，更要保衛國家的生存，持續為台灣爭取發聲的權利。

談到安全層面課題，副總統說，台灣正與時間賽跑。俄羅斯入侵烏克蘭的事件提醒大家，和平不能被視為理所當然，還有很多工作要做。無論大家是FAPA的實習生、未來的領導者，或是台灣、美國的年輕一代，共同利益就是阻止任何挑起衝突的意圖，而且台灣必須具備自我防衛能力。

副總統接著提到經貿層面課題，她說，台灣正與美國進行貿易談判，希望能就對等關稅、IC相關技術的 「232條款」以及關於「大而美法案」等部分達成共識。台灣的目標是促進經濟發展，不僅讓美國更強大，也讓台灣更強大。相信強大的台灣與偉大的美國並不衝突。

蕭副總統強調，台灣需要美國的創新、研發、設計與市場；同時美國也需要台灣的新創、研發與製造專長，以及台灣人民對於維護雙方共同珍惜價值的堅持。保衛台灣的決心是打造強大經濟夥伴關係的基礎，讓雙方共同在AI與尖端科技領域保持領先地位。這些技術應為維護和平穩定提供服務，並促進人類福祉，而非成為壓迫或侵略的工具。

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副總統也談到守護台灣的民主，她說，對於非台灣人、而是美國公民的朋友來說，這是雙方的共同利益，確保在此威權政權正串聯彼此，聯手脅迫國際秩序的時代，自由仍能戰勝威權。

她強調，必須強化民主、確保擁有避免干涉、防止資訊操作及破壞公眾對民主制度信心的工具，以確保共享利益。盼所有FAPA成員、新世代領袖，無論是台灣人或美國人都能繼續投入這項使命。（編輯：蘇志宗）1140608

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