加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治

中常委擬提延後主席選舉 張亞中：應由罷免案藍委提

2025/6/10 17:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨主席預計9月改選，但現在傳出有中常委擬提案延後，已宣布參選黨主席的孫文學校總校長張亞中今天表示，若真有特殊情勢需調整時程，應由受罷免挑戰的31席藍委提出，由國民黨決議通過。

國民黨今年將改選黨主席，黨主席朱立倫日前在接受聯合報專訪時表示，目前改選時程不變，7月公告、9月改選、10月交接，並表示非常期盼順利交棒。

有媒體報導，國民黨立法院黨團總召傅崐萁串聯中常委，醞釀提案延期黨主席選舉，張亞中今天在接受網路專訪時說，他曾多次委由辦公室主任何啟聖拜會國民黨秘書長黃健庭，盼能了解相關時程與選務進度，卻遲無法見面。在資訊不對等的情況下，他只能依據過往規畫時程，自行評估於5月22日宣布參選。

張亞中認為，黨主席選舉時程若有調整，應按規矩走，他尊重黨中央的決定，但一定會參選到底，不會中途放棄。

google news透過 Google News追蹤中央社

張亞中表示，如今國民黨面臨大罷免挑戰，31位立委遭遇政治追殺，形勢確實嚴峻。若以因應罷免為由主張延後選舉，應由相關立委公開提出，由立法院黨團形成共識提案，交由黨中央共同決定。

張亞中說，他相信立委與黨中央均有能力判斷是否需要延期。延期對罷免是否有利，而其結果，雙方均共同承擔。他也說，若確定延期，黨中央務必清楚交代原因與未來的具體調整時程。（編輯：林興盟、翟思嘉）1140610

#中常委
#何啟聖
#立法院
#國民黨
#張亞中
#罷免
張亞中
國民黨主席選舉 王金平：若盧秀燕要選會支持張亞中宣布選國民黨主席 當選後請王金平與中共對話
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：