中常委擬提延後主席選舉 張亞中：應由罷免案藍委提

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨主席預計9月改選，但現在傳出有中常委擬提案延後，已宣布參選黨主席的孫文學校總校長張亞中今天表示，若真有特殊情勢需調整時程，應由受罷免挑戰的31席藍委提出，由國民黨決議通過。

國民黨今年將改選黨主席，黨主席朱立倫日前在接受聯合報專訪時表示，目前改選時程不變，7月公告、9月改選、10月交接，並表示非常期盼順利交棒。

有媒體報導，國民黨立法院黨團總召傅崐萁串聯中常委，醞釀提案延期黨主席選舉，張亞中今天在接受網路專訪時說，他曾多次委由辦公室主任何啟聖拜會國民黨秘書長黃健庭，盼能了解相關時程與選務進度，卻遲無法見面。在資訊不對等的情況下，他只能依據過往規畫時程，自行評估於5月22日宣布參選。

張亞中認為，黨主席選舉時程若有調整，應按規矩走，他尊重黨中央的決定，但一定會參選到底，不會中途放棄。

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張亞中表示，如今國民黨面臨大罷免挑戰，31位立委遭遇政治追殺，形勢確實嚴峻。若以因應罷免為由主張延後選舉，應由相關立委公開提出，由立法院黨團形成共識提案，交由黨中央共同決定。

張亞中說，他相信立委與黨中央均有能力判斷是否需要延期。延期對罷免是否有利，而其結果，雙方均共同承擔。他也說，若確定延期，黨中央務必清楚交代原因與未來的具體調整時程。（編輯：林興盟、翟思嘉）1140610