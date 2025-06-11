國防部少將處長涉性騷案 顧立雄：2個月內完成調查

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（中央社記者楊堯茹台北11日電）國防部資源司人力資源處長成家麒少將遭投訴於公開場合言語性騷擾，藍委批主官成加害者。國防部長顧立雄今天表示，已成立調查委員會，會在兩個月內完成調查。

自由時報報導，成家麒被多名女部屬投訴於公開場合言語性騷擾，國防部長顧立雄得知後震怒，在6月初將成家麒調任陸軍司令部少將委員，靜候調查。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並備質詢；並處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等70案。

顧立雄於會前接受聯訪時表示，國防部在第一時間進行隔離與保護措施，並已成立調查委員會、加入外部委員，會按照期程規定在兩個月內完成調查。

媒體追問，是否送交監察院調查。顧立雄說，已依照性騷擾防治法相關規定成立調查委員會，會按照期程進行調查。

此外，國防部上午就「海軍一般事務費凍結50%」，針對「性遭擾申訴案件」處置及精進作為提出專案報告。

國民黨立委馬文君質詢時指出，今天要解凍、昨天就傳出性騷擾，且層級還越來越高，負責性平案件的主官也成加害者。國防部應就根本因素解決問題，監察院報告曾提及，國軍性騷擾問題在於權力不對等、黑數、申訴機制和保護措施不被信任、以及宣導與督導偏重形式等。

民進黨立委沈伯洋則建議，首先性平教材應整合實際案例；其次是性平處理機制，包括處理流程圖跟窗口，讓每一位官兵都清楚知道流程與時程，但若時間拖太長就會降低通報意願，應每年追蹤檢討；最後則是性平工作小組的女性比例。

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針對成家麒涉及案件，顧立雄回應，已依照規定成立調查委員會、加入外部委員；而海軍提出的精進作法，三軍都應該要實施。

根據海軍專案報告，海軍113年7月發生性遭擾個案，通盤檢討分析肇因爲「性平教育未臻普及」、「各級督管機制未落實」及「法紀觀念未能深植」。至於精進方式，將推動「性別平等工作小組」實施課輔，另針對好發樣態納入宣教，並強化督管機制及持恆法紀教育。（編輯：林興盟）1140611