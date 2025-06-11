大罷免將進入第3階段 民進黨號召青年夏日破浪

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（中央社記者葉素萍台北11日電）公民團體發起罷免藍委行動，將進入第3階段罷免投票。民進黨今天說，青年部將舉辦「夏日破浪行動」，邀請青年加入成為行動夥伴，一起走上街頭，直接向社會溝通，讓更多人支持公民團體罷免不適任立委的行動。

民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，民進黨秘書長林右昌在黨務報告時向中常委們說明，青年部將舉辦「夏日破浪行動」，邀請對民主政治有熱忱的青年加入成為行動夥伴，一起走上街頭，直接向社會溝通。

與會人士說明，罷免街頭宣講以「夏日破浪」命名，「浪花」的色系為藍、白色，透過「破浪」展現青年破除國民黨地方盤根錯結的勢力，拔除國民黨立委的意象。

民進黨青年部指出，過去一年，藍白兩黨在國會不顧程序正義，創下史上最高的總預算刪減紀錄，更通過許多毀憲亂政的法案，讓台灣的民主受到史無前例的挑戰。於是在今年初，公民挺身而出，不管白天黑夜、風吹日曬，即使被對手威嚇，也都不放棄任何多收一張連署書的機會。

民進黨青年部表示，今年夏天公民的行動將邁向最後一步，青年部將持續作公民的後盾，夥伴招募一起「破浪」。

另外，大罷免過後，將觸及補選議題。民進黨立委王世堅今天出席中常會接受媒體訪問表示，能不能罷免成功，還不曉得，公民團體也多次表達，推動罷免並不是考慮到要由幾位明星級領袖參選，他們沒有那個意思跟意願，討論誰來參與補選還太遠。

王世堅說，民進黨本來就沒有打算藉由民團推動罷免得到好處、收割席位，黨主席賴清德雖沒有明講，但看賴清德行事態度、意念就是這樣，一碼歸一碼，尊重公民團體權利；罷免第4階段還沒發生，之後要補選，到時候會有其演進。

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民進黨立委林俊憲在中常會後受訪表示，這次大罷免是公民團體發起，現在談補選太早，但幾個原則性問題可以先讓民進黨跟公民團體之間有默契，他主張公民先行、成功不必在我。

林俊憲認為，社會最大公約數就是反共，為了國家安全，目標就是要建立過半的反共國會。（編輯：翟思嘉）1140611