總統府邀在野國安簡報 朱立倫盼雙方幕僚「會前會」

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（中央社記者王承中台北14日電）總統府規劃18日邀請在野黨領袖進行國安簡報。國民黨主席朱立倫今天表示，昨天國民黨已回覆總統府，希望這2天雙方幕僚能夠見面，有一些正面進展，也希望18日當天是朝野對話，而不是總統來訓話。

總統賴清德日前指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，期望朝野政黨領袖共商國是。12日總統府秘書長潘孟安分別致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修，邀請在野黨18日出席。總統府發言人郭雅慧說，首次向在野政黨領袖進行國安簡報，期待獲得兩黨正面回應。

國民黨立委洪孟楷今天在新北市淡水區舉辦綜合座談會，包括國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、前中廣董事長趙少康，以及國民黨立委吳宗憲、新北市議員江怡臻、台北市議員張斯綱等人都到場力挺。

朱立倫會前接受媒體聯訪，對於總統府18日邀請在野黨領袖進行國安簡報，但至今不清楚賴總統是否會到場，他表示，昨天國民黨秘書長黃健庭已正面回覆總統府秘書長潘孟安，希望這2天雙方幕僚能夠見面，有一些正面的進展。

朱立倫指出，他希望最重要的就是面對問題、解決問題，朝野對話，不是總統來訓話，也希望能創造朝野共同為台灣打拚的氣氛，期盼過程不要有政治算計跟陰謀，齊心為台灣解決當前困境。

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朱立倫表示，誠如賴總統所講，希望能夠和解、和諧，台灣能夠團結，他也希望賴總統言行如一，如果大家見面時，能夠共同面對問題、解決問題，台灣當前有太多問題需要解決，惡罷只是造成台灣的分裂、對立及傷害。

媒體詢問，媒體人王淺秋稱朱立倫推「愛國者行動」前，未知會立法院長韓國瑜、趙少康。朱立倫回應，都有跟趙少康、韓國瑜保持聯繫，也特別感謝韓國瑜到各地幫國民黨立委加油，大家一起團結努力，綠營現在很想製造國民黨內部紛爭，但這是不可能的，大家都是團結在一起。（編輯：潘羿菁）1140614

國民黨主席朱立倫（中）14日與新北市長侯友宜（左3）、中廣前董事長趙少康（右4）等人在新北市淡水區，出席「反惡罷、戰獨裁」新北市淡水場政策說明會，喊口號力挺國民黨立委洪孟楷（左4）。中央社記者徐肇昌攝 114年6月14日