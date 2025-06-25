加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
副校長廖婉君遭疑經歷涉假 台大：依法處理
首頁 / 政治

傳罷團遭黑道恐嚇 劉世芳：嚴正執法保障言論自由

2025/6/25 14:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北25日電）立委指出，政論節目主持人李正皓及罷免羅明才領銜人遭天道盟威脅，要求應大力掃黑。內政部長劉世芳今天說，內政部一定保障言論自由，阻撓發表言論自由的樣態行為，只要違法，一定會嚴正執法。

立法院內政委員會今天審查「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人列席。

民進黨立委黃捷質詢時指出，政論節目主持人李正皓日前因發表個人政治評論，竟遭「天道盟」威脅；另外，罷免國民黨立委羅明才的罷團領銜人，正當行使罷免活動，也遭天道盟關切。她問內政部、警政署是否掌握消息，相關作為已觸法、應大力掃黑。

劉世芳答詢時說，不管是罷免方、反霸免方，內政部一定會保障言論自由，警政單位追查這些阻撓發表言論自由的樣態行為，只要違法，一定都會嚴正執法；黃捷提及黑道介入部分，偵查方向交由警政署回應。

張榮興表示，李正皓案受理後就立即偵辦，第一天即查獲一名嫌犯，直到昨天把第一時間參與的嫌犯都查獲到案，初步了解是有幫派背景，會嚴加偵辦絕不手軟，警方會嚴正執法、打擊黑道幫派介入的違法行為。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張榮興指出，新店罷團部分也有2件，立案後由檢察官指揮偵辦中，會依法偵辦。對於遭受恐嚇、傷害的團體，會加強安全維護，並且建立聯繫通報平台。

黃捷要求，應確保所有正當行使公民權的人民，都不會遭受到恐嚇、威脅的恐懼，這在民主法治國家中，是絕對不該發生的事。就算過去要罷免她的人，她同樣受理陳情，從沒想過要威脅、恐嚇這些跟她有不同意見的人，「罷免國民黨的人竟然要被黑道威脅，這還有天理嗎」。（編輯：翟思嘉）1140625

#內政部
#天道盟
#劉世芳
#立法院
#李正皓
#恐嚇
#張榮興
#黃捷
#羅明才
李正皓
李正皓遭噴辣椒水案 3犯嫌5萬至10萬元交保李正皓遭噴辣椒水 3共犯否認涉案警追藏鏡人
劉世芳
賴總統：消防署訓練中心要打造成印太重要災防基地內政部：前瞻第5期65億 聚焦改善人本環境淨零建築
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：