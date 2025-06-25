傳罷團遭黑道恐嚇 劉世芳：嚴正執法保障言論自由

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（中央社記者陳俊華台北25日電）立委指出，政論節目主持人李正皓及罷免羅明才領銜人遭天道盟威脅，要求應大力掃黑。內政部長劉世芳今天說，內政部一定保障言論自由，阻撓發表言論自由的樣態行為，只要違法，一定會嚴正執法。

立法院內政委員會今天審查「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人列席。

民進黨立委黃捷質詢時指出，政論節目主持人李正皓日前因發表個人政治評論，竟遭「天道盟」威脅；另外，罷免國民黨立委羅明才的罷團領銜人，正當行使罷免活動，也遭天道盟關切。她問內政部、警政署是否掌握消息，相關作為已觸法、應大力掃黑。

劉世芳答詢時說，不管是罷免方、反霸免方，內政部一定會保障言論自由，警政單位追查這些阻撓發表言論自由的樣態行為，只要違法，一定都會嚴正執法；黃捷提及黑道介入部分，偵查方向交由警政署回應。

張榮興表示，李正皓案受理後就立即偵辦，第一天即查獲一名嫌犯，直到昨天把第一時間參與的嫌犯都查獲到案，初步了解是有幫派背景，會嚴加偵辦絕不手軟，警方會嚴正執法、打擊黑道幫派介入的違法行為。

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張榮興指出，新店罷團部分也有2件，立案後由檢察官指揮偵辦中，會依法偵辦。對於遭受恐嚇、傷害的團體，會加強安全維護，並且建立聯繫通報平台。

黃捷要求，應確保所有正當行使公民權的人民，都不會遭受到恐嚇、威脅的恐懼，這在民主法治國家中，是絕對不該發生的事。就算過去要罷免她的人，她同樣受理陳情，從沒想過要威脅、恐嚇這些跟她有不同意見的人，「罷免國民黨的人竟然要被黑道威脅，這還有天理嗎」。（編輯：翟思嘉）1140625