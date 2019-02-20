三星新旗艦S10和摺疊螢幕手機 明在舊金山發布

（中央社記者姜遠珍首爾20日專電）三星電子21日上午4時（當地時間20日上午11時）將在美國舊金山舉行新品發布會，公開全新旗艦Galaxy S10和首款摺疊螢幕手機。

南韓聯合新聞通訊社指出，Galaxy S10系列包括4款機型，分別是S10e、S10、S10+和支援5G網路的5G型號，尺寸依次為5.8英寸、6.1英寸、6.3英寸和6.7英寸。S10、S10+都配備3個後置攝像頭，S10+還採用前置雙攝像頭，S10e則採用後置雙攝像頭。

報導指出，打孔螢幕設計將成為S10系列的標配，即只在螢幕右上角打一個孔用來放置單前置攝像頭，最大限度解放螢幕空間。S10系列還支援超聲波螢幕指紋識別技術，甚至在水下也能夠指紋識別。

三星還將在發布會公開旗下首款可摺疊螢幕手機，但因仍處於研發階段，這次不會提供操作體驗，只展示樣機。可摺疊螢幕手機有兩塊螢幕，摺疊時螢幕為4.58英寸，展開之後為7.3英寸。三星方面表示，新機可承受數十萬次摺疊。

報導稱，新品發布會結束後，三星將在英國倫敦、印度等地另行舉行發布會，還將在美國洛杉磯、紐約長島、休士頓等地開設銷售店。（編輯：陳永昌）1080220