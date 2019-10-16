資策會開發雲端資源管理平台 助企業建立私有雲

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）資訊工業策進會開發iServCloud雲端資源管理平台，以雲端服務需求所建構出的基礎設施即服務（IaaS）軟體系統，可協助企業建立自家私有雲服務。

台北國際電子產業科技展今天起至18日在南港展覽館展出，資策會在「解密科技寶藏—DO IT Today創新科技館」展示區域，推出iServCloud雲端資源管理平台解決方案。

資策會表示，iServCloud可協助企業建構自家私有雲服務，許多企業由於資料的安全性、隱私性以及商業機密等考量，加上機房管理、機器設備建置以及網路布建等成本時間日趨複雜，因此私有雲服務取代傳統上每年機房管理等問題，更加迫切需要。

iServcCloud具有可自動化安裝、圖形化資源監控系統與彈性的系統架構等，並提供開放整合介面（API）協助使用者建立自己的雲端服務，並提供多角色管理界面，讓企業高層主管、IT部門及其他使用單位可快速上手使用。

iServCloud雲端資源管理平台以雲端服務需求所建構出的基礎設施即服務（Infrastructure as a Service）的軟體系統，採用OpenStack作業系統，資策會看好OpenStack後勢，有機會成為雲端運算的明日之星。（編輯：蘇志宗）1081016